Mike Tyson sta per tornare ancora una volta sul ring. E sarà un incontro vero contro un avversario importante. A breve anche in televisione

Mike Tyson non smette mai di stupire. Lo ha sempre fatto nella sua vita, piena di soddisfazioni e delusioni, grandi vittorie e sconfitte eclatanti. Nella sua vita c’è stato sempre spazio per tutto ciò che gli passasse per la testa. Dal pugilato alla droga, dal cinema alle accuse di violenza. Non si è fatto mai mancare nulla e ha sempre fatto discutere di sé.

E anche nelle ultime ore Iron Mike ha conquistato la scena con una decisione clamorosa: tornerà sul ring. A quasi 55 anni è arrivata una decisione che ha lasciato tutti spiazzati. Lo stupore è stato generale perché, inizialmente, aveva rifiutato tutte le proposte che gli erano state fatte. E pare che avesse rinunciato anche a parecchi soldi. L’avversario sarà quello storico. Scopriamo insieme contro chi combatterà Mike Tyson, che a breve sarà impegnato anche nel piccolo schermo.

Mike Tyson torna sul ring a quasi 55 anni: l’incontro farà discutere

Ci siamo, Mike Tyson ha annunciato il suo ritorno sul ring. Dopo anni di voci che si rincorrevano, adesso la notizia è ufficiale. Tornerà a combattere e lo farà contro un avversario d’eccezione, quello di sempre. Si tratta, infatti, di Evander Holyfield, che affronterà per la terza volta in carriera. E, nelle prime due occasioni, ha sempre perso.

Le prime due sfide con Holyfield sono andate in scena nel 1996 e nel 1997, quando entrambi erano nel pieno della carriera e si giocavano il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. In entrambi gli incontri, Mike Tyson ha perso ma uno di questi incontri resterà per sempre nella storia del pugilato e dello sport in generale.

Tutti ricordano ciò che successe il 28 giugno 1997. Nel corso dell’incontro tra Mike Tyson ed Evander Holyfield, Iron Mike decide di mordere un orecchio dell’avversario. Le immagini fanno il giro del mondo e Tyson perde la licenza. Da quel momento è iniziato un periodo complicato sotto tutti i punti di vista. A causa di quel morso fu anche costretto a pagare tre milioni di dollari al suo avversario per i danni arrecati.

Il match sarà disputato all’Hard Rock Stadium di Miami il 29 maggio di quest’anno. Lo confermato lo stesso Tyson nel corso di una diretta avvenuta sul suo profilo Instagram. Inizialmente sembrava che l’ex detentore del titolo dei pesi massimi non volesse accettare di combattere contro Holyfield. Pare che Tyson abbia inizialmente rifiutato anche una proposta di 21 milioni di euro.

Poi, dopo appena 24 ore, è arrivato il dietrofront. Evidentemente è impossibile rifiutare una cifra così alta. L’evento sarà organizzato da Legends Only League, che si occupa di organizzare incontri tra vecchie glorie. Evander Holyfield, classe 1962, compirà 59 anni il prossimo 19 ottobre. “Holyfield è un uomo umile, un uomo di Dio, ma io sono l’uomo di Dio. Il 29 maggio vincerò io”, ha dichiarato Mike Tyson.

Non solo box, Iron Mike pronto a tornare in tv

Ma non c’è soltanto la box nell’immediato futuro di Mike Tyson. Negli ultimi venti anni è stato spesso impegnato nel mondo del cinema, con produzioni di ogni genere. Adesso Mike è pronto a tornare in televisione. Martin Scorsese sta lavorando ad un progetto che è incentrato proprio sulla vita dell’ex pugile statunitense. Il regista della miniserie dovrebbe essere Antoine Fuqua, mentre Jamie Foxx dovrebbe interpretare Tyson.

Il progetto è in cantiere dal 2014 ma pare che il 2022 sia l’anno buono per presentarlo al pubblico. Lo stesso Tyson ha confermato l’esistenza del progetto, che gli interessa da anni e che ha attirato l’attenzione dei suoi tifosi. “Sono impaziente di lavorare con dei geni come Martin, Antoine e Jamie”, ha dichiarato Iron Mike, che vuole proporre al pubblico un prodotto che parli della sua vita professionale e privata, ma che sia anche divertente e possa ispirare i più giovani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Tyson (@miketyson)

A fine febbraio la piattaforma Hulu, di proprietà della Disney, aveva annunciato la produzione di una serie su di lui. Peccato che Mike Tyson non avesse dato il consenso e ha accusato Hulu di aver provato ad appropriarsi della storia della sua vita. Secondo l’ex pugile, Hulu avrebbe sbagliato ad annunciare il progetto nel corso del Black History Month, “dimostrando di essere interessata soltanto ai soldi e non ai diritti delle persone nere”.

In questo modo, Mike ha invitato i suoi fan a boicottare la serie. Anche questa volta ha voluto l’ultima parola e, ancora una volta, ha sorpreso tutti.