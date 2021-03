Parte stasera l’avventura della Nazionale per qualificarsi al prossimo mondiale. Si inizia con Italia-Irlanda del Nord. Le ultimissime

E’ tutto pronto. Stasera alle 20.45, allo stadio Tardini di Parma, la Nazionale inizierà la sua avventura con la prima sfida di qualificazione per i Mondiali del 2022 che si terranno in Qatar.

La prima partita in programma è Italia-Irlanda del Nord, che sarà seguita a ruota dal match di domenica a Sofia contro la Bulgaria e quello di mercoledì prossimo a Vilnius contro la Lituania. Il Covid ancora una volta ci ha messo lo zampino e, visti i tempi ristretti, durante le due settimane di pausa per le nazionali si giocheranno 3 partite anzichè 2 come di consueto.

Gli azzurri, protagonisti di un’ottima fase di qualificazione ad Euro 2020, dovranno cercare di ripetersi ed evitare la vergogna del 2018 quando, finiti secondi dietro la Spagna, rimasero fuori dal Mondiale perdendo gli spareggi contro la Svezia.

Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

Mancini per l’occasione ha convocato 38 giocatori proprio per evitare di trovarsi a fare i conti con defezioni dell’ultim’ora. L’intenzione del CT è quella di far ruotare tutti i calciatori che sono veramente stremati dalla stagione lunga e piena di appuntamenti. Ma la qualificazione mondiale va centrata.

Per il match di stasera l’allenatore dovrebbe affidarsi alla coppia centrale della Juventus e a Ciro Immobile al centro dell’attacco. A centrocampo incerta la presenza dal primo minuto di Barella, arrivato da poco a Coverciano e a secco di allenamenti a causa del blocco imposto dall’ATS di Milano. Queste le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty

Dove vedere la partita in tv e streaming

Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa come di consueto in diretta alle 20.45 su Rai1 e Rai1 HD (Canale 501 del digitale terrestre). Per chi volesse vederla in streaming, il match sarà in onda su RaiPlay, anche tramite app.