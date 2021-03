Mauro Icardi, battuta infelice su Wanda Nara con un paragone scomodo: il web non capisce e lo sommerge di critiche

Mai fare battute sui social, specialmente se il tuo profilo e quello di tua moglie mettono insieme quasi 15 milioni di follower. Adesso lo sa anche Mauro Icardi, protagonista oggi di una feroce polemica su Instagram dopo quella che doveva essere una battuta. Solo che g,i è uscita male e gli effetti sono stati devastanti.

Succede che in questo giorni, complice la pausa del campionato anche in Francia per gli impegni delle nazionali, Wanda Nara sia volata a Parigi per stare vicina al marito. Con loro ci sono anche i cani e proprio questa presenza ha fatto scivolare il calciatore come su una buccia di banana.

Una delle ultime foto pubblicate da Maurito è con Wanda da una parte, il suo animale domestico (un bel mastino) dall’altra. Wanda guarda nell’obiettivo, lui guarda il cane e questo lo possiamo anche far passare. Ma quello che ha fatto infuriare molti utenti è il commento che ha postato: “Mi Perro y mi Perra“. Non bisogna essere esperti di spagnolo per la tradizione: perro significa cane, perra quindi è la cagna.

In italiano, quindi, non un paragone bellissimo e usiamo un eufemismo. In effetti l’hanno notato in molti e molti si sono arrabbiati perché non hanno visto nulla di simpatico in quella frase. I commenti più frequenti sono di disapprovazione per il gesto del bomber argentino.

Molti si dicono schifati per il trattamento alla bellissima Wanda, tacciando per “squallido e maschilista” l’autore della battuta – a dir poco- infelice. Ma la cosa più preoccupante per Mauro è che si è arrabbiata anche Wanda. Per il momento ha risposto con due sole parole: “Que gracioso“, cioé “Come sei divertente” ma la faccina che segue le parole sibilline non è certo un buon segnale.

Wanda Nara svela i suoi segreti di bellezza: sette mosse che possono fare tutte le donne

Tutto abbiamo sentito di Wanda Nara, da quando la sua popolarità è esplosa anche in Italia, ma un paragone del genere ma. L’ex moglie di Maxi Lopez, nonostante i cinque figli, cattura l’attenzione dei suoi follower per una sensualità innata e per una forma fisica che cura con certosina precisione.

Negli ultimi giorni su Instagram la bella argentina ha svelato i suoi segreti di bellezza. Sette regole semplici da mettere in pratica tutti i giorni senza dimenticarsi mai di applicarle. E se i risultato sono quelli, siamo sicuri che in molte la seguiranno.

Mai andare a letto truccate e quindi l’operazione è da fare prima di coricarsi. Allo stesso modo applicare ogni settimana due o tre,tipi diversi di maschera al viso, meglio se idratante e di qualità. Poi allenarsi tutti i giorni e seguire un corretto regime alimentare.

Quindi non bere mai alcolici ma nemmeno bibite gassate e non fumare. E ancora, consumare molte vitamine e integratori, su consiglio del medico. Infine bere ogni giorno almeno due litri di thé verde.