Calcio: Italia, quattro membri dello staff azzurro positivi al Coronavirus, sono stati isolati e non hanno fatto parte della delegazione allo stadio



L’Italia torna dalla trasferta di Vilnius con tre punti fondamentali per la corsa ai Mondiali del 2022 in Qatar ma anche con quattro membri dello staff in meno. Solo a partita finita infatti è stato confermato, in primis ai microfoni della Rai, il caso di positività all’interno dello staff azzurro di Roberto Mancini.

Quattro membri dello staff infatti sono risultati positivi al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi. In particolare un tecnico era già stato messo in isolamento a Sofia e dopo aver fatto rientro in Italia risultato positivo al tampone. In seguito, altri tre membri dello staff sono risultati positivi al tampone eseguito oggi ma il risultato è stato comunicato soltanto a fine partita. Nessuno di loro comunque faceva parte della delegazione presente questa sera allo stadio di Vilnius.

Quattro positivi al Covid anche nella Polonia e ora trema pure la Juventus

Quattro positivi nello staff azzurro, in attesa di nuovo tamponi di controllo, ma alla Polonia è andata pure peggio perché ad essere coinvolti sono stati direttamente i calciatori. Ieri, 30 marzo, era stata comunicata la positività di Lukasz Skorupski (portiere del Bologna in Serie A) e Mateusz Klich. Oggi è arrivata anche quella di Grzegorz Krychowiak e Kamil Piatkowski.

Un focolaio per il momento circoscritto perché i tamponi sugli altri giocatori hanno dato esito negativo. Ma occorreranno ulteriori controlli nei prossimi gironi e per questo tremano le squadre degli altri giocatori che hanno partecipato alle ultime partite della Nazionale polacca.

Compresa la Juventus che rischia di dover mandare in campo nel derby il suo terzo portiere. Gigi Buffon è stato squalificato adesso per la bestemmia pronunciata tre mesi fa contro il Parma e non ci sarà sicuramente. Per ora non è a rischio invece Szczesny che è tra quello testati negativamente. Ma nessuno può dire cosa succederà da qui a sabato (la partita è in programma alle 18). E così Carlo Pinsoglio, il grande amico di Ronaldo, si scalda.