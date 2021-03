Denise Pipitone dovrebbe ormai essere poco più che ventenne. Dalla Russia arriva una giovane ragazza che forse è lei.

Il tutto aveva avuto inizio ieri quando il celebre programma “Chi l’ha visto” ha pubblicato un video anteprima in cui mostrava una giovane ragazza russa che in tv aveva chiesto dei suoi genitori naturali, raccontando di essere stata rapita da piccola.

Il tutto ha riacceso le speranze della famiglia della piccola bambina che scomparve ormai più di 17 anni fa. Un tonfo al cuore per il popolo del piccolo schermo che da anni chiede giustizia per la famiglia.

Sin da subito la mamma della piccola Denise, Piera Maggio, ha dato la propria disponibilità al test del DNA ed ha dichiarato di voler procedere con “speranza coi piedi di piombo”. Infondo per un dolore del genere, così continuo, non si può che procedere a passi coscienziosi.

Denise Pipitone e la ragazza russa: fatto il test del DNA per lei e Piera Maggio

Durante la trasmissione “Chi l’ha visto” di questa sera, reduce dalle polemiche di un famoso personaggio televisivo, dalla Russia in diretta hanno fatto sapere che il test del DNA è stato effettuato e che si è quindi in attesa dei risultati ufficiali.

Proprio ieri Piera Maggio scriveva alla redazione di “Chi l’ha visto” scrivendo: “Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto. Anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l’illusione non porta a nulla. In questi casi, ovviamente, l’unica cosa da fare è chiedere che venga fatto il Dna, ed è quello che noi chiederemo.”

“E’ l’unica soluzione per fugare ogni dubbio. Invece mi preme dire che vogliamo ringraziare veramente quanti in questo momento ci sono vicini e solidali. E questo ci fa capire quanta gente, quante persone amano Denise e non l’hanno dimenticata. Questo a noi ci riempie il cuore. Grazie, grazie veramente“. Un appello, delle parole scritte col cuore di chi la speranza non l’ha mai persa e che non ha mai voluto parlare di “morte” oppure “omicidio” bensì di “rapimento”. Per lei Denise è viva e bisogna trovarla e tutto il popolo è con lei.

Ore di attesa per tutto il popolo italiano che è in attesa del risultato del test che potrà portare alla fine di un incubo senza equali che ha messo in ginocchio una famiglia intera. Ben diciassette anni di attesa e forse tutto potrebbe finire dopo di esso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in diretta. La speranza del popolo italiano per il ritrovamento di Denise non si spegnerà mai.