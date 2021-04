Ti è mai capitato di conoscere un vero introverso? Ecco i cinque segni più introversi dello zodiaco: loro, infatti, non te lo direbbero mai.

Persone che amano poco stare in contesti sociali, che difficilmente si fanno nuovi amici e che faticano nei rapporti con gli altri.

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno così?

Anche se ci sono diversi tipi di “approccio“, generalmente riusciamo sempre a dividere le persone in due tipi: estroversi ed introversi.

In quale “gruppo” ti trovi anche tu? L’oroscopo può aiutarci.

I segni più introversi dello zodiaco: ecco quali sono

Sei sempre etichettato come un musone, uno al quale è impossibile parlare o che difficilmente si apre con gli altri?

Allora potresti essere uno dei segni più introversi dello zodiaco!

Attenzione, però, essere introversi non vuol dire (solo) che si evitano di fare nuove conoscenze o che si è persone poco allegre e solari (ti abbiamo detto qui quali sono i segni più felici di tutto lo zodiaco).

Un introverso è qualcuno che non vuole o non riesce a stringere rapporti di amicizia con molte persone, che valuta molto di più la sua tranquillità personale e che apprezza passare del tempo… con sé stesso.

Abbiamo già scoperto quali sono i segni più arroganti ed anche quelli che non riescono a prendere decisioni.

Scopriamo ora i cinque segni più introversi (e che tipo di introversi sono) dello zodiaco!

Ecco la classifica.

Cancro: quinto posto

Trovare i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica potrebbe stupirci, eppure chi è nato sotto questo segno è veramente introverso!

Per il Cancro, infatti, non c’è niente di meglio che un pomeriggio od una serata a casa: odiano uscire!

Potete invitarli ad un picnic e saranno i primi sul posto: se chiedete loro, invece, di uscire nel pieno dell’inverno per andare ad una festa di gente che non conoscono… non si faranno mai vedere!

Capricorno: quarto posto

Chi l’avrebbe mai detto: il Capricorno, uno dei segni che più difficilmente riesce ad esprimere i suoi sentimenti, si trova nella classifica dei segni più introversi?

Questo segno, infatti, è famoso per essere veramente difficile!

Per il Capricorno, infatti, risulta complicato parlare con gli altri ed ha una fitta rete di amici che conosce da una vita perché altrimenti… non conoscerebbe mai nessuno!

I nati sotto questo segno sono persone serie, concentrate e che hanno paura di affrontare nuove sfide quando si tratta di socialità: sono dei veri introversi!

Pesci: terzo posto

Spesso, quando abbiamo a che fare con un nato sotto il segno dei Pesci, la domanda più spontanea che ci viene è: “Pronto, c’è nessuno?”.

I Pesci, infatti, adorano vivere nel proprio mondo intimo e privato, senza curarsi degli altri.

Essere introversi, per loro, è un vero e proprio modo di vivere: per convincerli a staccarsi dalla propria intimità ci vuole veramente tanto!

I Pesci sono persone fantasiose ed artistiche, con una grande intelligenza emotiva ed emozionale: fate attenzione quando vi rapportate con loro!

Scorpione: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Per quanto siano abituati ad avere a che fare con gli altri ed occupano spesso posizioni di leadership e comando, gli Scorpione sono proprio introversi!

A forza di “caricarsi” del peso di tante relazioni, sia lavorative che private, i nato sotto il segno dello Scorpione amano passare del tempo da soli, in pace e tranquillità.

Per loro un pomeriggio passato a casa, tra i libri e la musica vale più di qualsiasi vacanza o divertimento!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni introversi

I nati sotto il segno della Vergine si trovano sul primo gradino del podio dei segni introversi: non dovrebbe stupirci, sono persone… decisamente particolari!

Questo segno, infatti, non ha bisogno assolutamente di nessuno per sentirsi felice!

La Vergine, infatti, è un tipo di persona che ama la perfezione e che tutto sia esattamente come vuole: per questo motivo, quindi, il rapporto con gli altri per loro è sempre difficile.

Il loro “silenzio”, spesso e volentieri, è frutto di un instancabile ricerca di risposte e calcoli mentali.

Insomma, i nati sotto il segno della Vergine sono particolarmente introversi, sì, ma solo perché sono troppo concentrati nel ricercare… la loro personale idea di perfezione!

Ecco, quindi, che trovano difficile parlare ed aprirsi con gli altri o presentarsi da qualche parte se non hanno l’outfit perfetto.