Quali sono i segni più arroganti dello zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della classifica dei segni più superbi.

Hai mai conosciuto un vero e proprio… pallone gonfiato?

Anche se la tentazione di rispondere in malo modo è sempre dietro l’angolo, avere a che fare con un arrogante è, purtroppo, qualcosa che ci capita tutti i giorni (o quasi).

Il segno zodiacale, però, ci può aiutare ad individuarli subito ed a tenerci… a debita distanza!

Scopriamo insieme quali sono i segni più tronfi.

I segni più arroganti dello zodiaco: ecco la classifica

Persone piene di sé, maleducate e poco inclini a lavorare in armonia con gli altri: di chi stiamo parlando?

Ma semplicemente dei segni più arroganti di tutto lo zodiaco, le persone che sono dei veri e propri palloni gonfiati!

Anche se non vorremmo, capita a tutti di dover incontrare ed interagire con persone che non sanno proprio cosa sia l’umiltà.

I segni zodiacali, però, come al solito possono darci una mano: se già abbiamo individuato quali sono i segni più infedeli ed anche quelli più gelosi, di certo non possiamo farci sfuggire i segni più arroganti!

L’oroscopo, ovviamente, non ha un valore scientifico e, quindi, i suoi parametri difficilmente si applicano a tutti.

Abbiamo anche scoperto quali sono i segni più mammoni e quelli che sono dei veri golosi: insomma, i segni zodiacali possono davvero dirci moltissimo del carattere degli altri!

Bene, è arrivata l’ora di scoprire quali sono i segni più arroganti in modo da evitare… di averci a che fare!

Scorpione: quinto posto

In fondo alla nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione; è strano trovarli al quinto posto invece che al primo, vero?

Il motivo è che, spesso, la “maschera” di arroganza messa in piedi dallo Scorpione non è poi così veritiera.

I nati sotto questo segno, infatti, sono delle persone sicure di sé e delle proprie convinzioni e capacità e possono sembrare molto arroganti.

In realtà, però, apprezzano imparare nuove cose e sono in grado di tornare sui loro passi senza problemi.

Capricorno: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica dei segni più arroganti, troviamo il Capricorno.

I nati sotto questo segno, infatti, sono spesso considerati arroganti e pieni di sé.

Il motivo è che spesso, il Capricorno, fatica ad esprimere i suoi sentimenti e per questo è sempre considerato un po’ freddo.

Inoltre, i nati sotto questo segno, vivono per il lavoro ed i successi nel campo professionale: per loro, quindi, essere fieri dei propri traguardi sfocia spesso nell’arroganza!

Ariete: terzo posto

Sul primo gradino del podio dei segni arroganti troviamo l’Ariete; questo segno, infatti, sa essere molto pieno di sé e stupisce con il suo atteggiamento supponente!

L’Ariete è un segno che nasconde molto bene la sua arroganza.

Questa, però, viene fuori nei momenti “topici“: quando si confronta parlando dei suoi successi con gli altri o, semplicemente, quando vi siete guadagnati la sua fiducia e sentite per la prima volta cosa pensa davvero di amici e conoscenti.

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo la Bilancia.

I nati sotto questo segno, infatti, sotto sotto sono dei veri arroganti! Di certo, però, evitano di farlo vedere e mostrano la loro tracotanza solo in determinate occasioni.

La Bilancia, infatti, è un segno che tiene in grande considerazione il suo lavoro ed i suoi successi e non perde tempo quando si tratta di promuoverli.

Spesso, poi, la loro arroganza (che cercano di tenere a bada) esplode nelle situazioni più sbagliate, mettendoli davvero in imbarazzo!

Gemelli: primo posto della classifica dei segni più arroganti

Esiste qualcuno più arrogante dei nati sotto il segni dei Gemelli?

Questo segno, dopotutto, è uno di quelli sotto il quale nascono persone veramente estrose, estroverse e particolari: i Gemelli!

Artistici, incapaci di concentrarsi per più di un minuto, sempre pieni di progetti (mai finiti), capaci di raggiungere grandi risultati con pochissimo sforzo.

Insomma, i Gemelli sono i veri e propri arroganti dello zodiaco!

Dopotutto, però, non è solo colpa loro: spesso, infatti, i Gemelli riescono a fare tranquillamente anche le cose che agli altri… risultano veramente difficili!

Questo segno, quindi, è veramente convinto di essere uno dei più belli e bravi di tutto lo zodiaco: spesso non hanno torto ma spesso… sono solo arroganti!