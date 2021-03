Caterina Balivo: “No, questo no”. La risposta di Amadeus

“No, questo no”. È stata questa la reazione di Caterina Balivo, che ha protestato nei confronti di Amadeus. La risposta del presentatore

Caterina Balivo è stata ospite ieri sera nel programma I Soliti Ignoti, preserale in onda su Rai Uno e condotto da Amadeus. In questa trasmissione c’è un concorrente che deve indovinare il mestiere di otto personaggi misteriosi, accumulando un montepremi. Da quest’anno, il concorrente è sempre un vip e l’eventuale vincita viene devoluta in beneficenza ad un ente prestabilito.

Ieri sera è toccato a Caterina Balivo provare ad indovinare il mestiere delle otto identità sconosciute. La bella presentatrice campana, dopo un inizio stentato, ha concluso in bellezza ma c’è stato spazio anche per una piccola polemica. Ecco cosa ha detto Caterina Balivo ad Amadeus e perché. La risposta del presentatore non è tardata ad arrivare.

Ieri sera Caterina Balivo è stata la concorrente del programma I Soliti Ignoti. Si tratta del preserale di Rai Uno, condotto da Amadeus. Da quest’anno il concorrente è sempre un personaggio famoso e ieri è stato il turno dell’ex giudice de Il cantante mascherato. La sua indagine non è partita benissimo. La Balivo, infatti, ha sbagliato diversi mestieri nei suoi primi tentativi.

Dopo aver consumato tutti gli aiuti e aver commesso diversi errori, Caterina è arrivata all’ultimo ignoto con un montepremi nullo. Se avesse sbagliato anche l’ultimo, sarebbe tornata a casa senza vincere nulla. Ricordiamo che il vip non incassa la cifra vinta. Ognuno decide a chi devolvere in beneficenza il montepremi. Caterina Balivo ha scelto la Fondazione Italiana Autismo, che ha ringraziato la presentatrice napoletana sui social.

Per fortuna, la Balivo indovina l’ultimo ignoto e riesce ad andare al gioco del parente misterioso con 35 mila euro in tasca. A quel punto Amadeus svela il mestiere di tutte le identità sconosciute che Caterina ha sbagliato. Quando arriva al concorrente numero cinque, ecco la piccola protesta di Caterina Balivo, sempre col sorriso sulle labbra ovviamente.

L’ex concorrente di Miss Italia esclama: “No, questo no”. L’ignoto aveva fornito un indizio abbastanza ambiguo per fornire un aiuto sul proprio mestiere: “La temperatura è fondamentale”, aveva detto. Il mestiere di questa persona era il pilota di aerei perché, a detta di Amadeus, “la temperatura di un motore è fondamentale per far volare un aereo”.

“No, questo no Ama. Questo era troppo difficile. Con gli altri ignoti sono stata poco attenta, ma questo non avrei mai potuto indovinarlo“, ha provato a giustificarsi Caterina Balivo. Non è tardata ad arrivare la risposta di Amadeus, il quale scherzosamente ha replicato che non c’è nulla di impossibile ai Soliti Ignoti. E infatti è così, perché un motore di un aereo va sempre portato ad una temperatura ottimale per evitare disastri.

Caterina Balivo ha poi proseguito con il gioco del parente misterioso e ha portato a casa 35 mila euro. Stasera ci sarà un’altra puntata, sempre su Rai Uno. Vedremo chi sarà il vip in gara e quanto riuscirà a portare a casa.