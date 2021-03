Ti sei mai chiesto quali siano i segni più felici e solari dello zodiaco? Scopriamo insieme la classifica dei segni più allegri di tutti.

Capita a tutti di incontrare, almeno una volta nella vita, una persona che è decisamente sempre allegra e felice.

Anche di fronte alle situazioni più complicate ed ai rovesci della fortuna, queste persone sanno sempre trovare il lato positivo.

Sarà un caso? Con ogni probabilità, invece, potresti aver conosciuto uno dei segni più solari di tutto lo zodiaco, sempre allegri e orientati verso la felicità.

Scopriamo insieme la classifica delle prime posizioni per vedere… se ci sei anche tu!

I segni più felici dello zodiaco: ecco la classifica

Quali sono le persone… felici per natura?

A tutti (ma proprio tutti) è capitato di incontrare una persona che non riusciva a vedere i lati negativi della vita perché era troppo concentrata… sui lati positivi!

Magari anche su un autobus strapieno o durante una pandemia, le persone solari sono quelle che riescono sempre a trovare motivi per essere felici.

Insomma, che invidia!

L’oroscopo ci ha già aiutato a riconoscere determinati tratti caratteristici delle persone: abbiamo già scoperto quali sono i segni che amano e che odiano la primavera, quelli che sono dei mammoni ed anche quelli che sono dei veri pettegoli.

Insomma, anche se le caratteristiche dei segni dello zodiaco non sono di certo studiate nei laboratori scientifici, possiamo usare l’oroscopo per individuare le persone che ci sono più affini… e quelle da cui vogliamo sfuggire!

(Sì, parliamo proprio di voi, segni più arroganti di tutto lo zodiaco!).

Scopriamo, dunque, chi sono i segni più felici e solari dell’oroscopo in modo da prendere ispirazione o da circondarci di persone nate in quel particolare periodo.

Magari potresti esserci anche tu… in prima posizione!

Gemelli: quinto posto

Nonostante spesso i Gemelli siano abituati a cambiare idea, direzione, amicizie e vita, questo non impedisce loro di essere… molto felici nella vita!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono personalità per lo più artistiche, che amano movimentare tutti gli aspetti della loro vita.

Ecco, dunque, che non riescono ad annoiarsi e quando gli succede… cambiano tutto!

Per loro la felicità è poter avere tantissimi amici ed interessi diversi, evitare i conflitti e vivere la vita al massimo.

Bilancia: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica dei segni più felici e solari di tutto lo zodiaco troviamo la Bilancia.

Anche se, spesso, la loro felicità è legata ad un equilibrio (che, nella loro vita, è sempre un po’ precario), questo segno è veramente felice!

Per la Bilancia, infatti, la felicità è fatta di rapporti stretti con gli amici e soddisfazioni sul lavoro: due cose delle quali la loro vita abbonda.

Ecco, quindi, che di fronte ai problemi od alle preoccupazioni, riescono sempre a trovare una “via d’uscita“!

Toro: terzo posto

Per essere felice, al Toro, servono decisamente poche cose: poter viaggiare, poter prendere un po’ di sole e mangiare bene.

Insomma, magari adesso il Toro non potrà viaggiare come vorrebbe ma per essere felici… ci mettono davvero poco!

Il Toro, infatti, adora poter curare il suo spazio intimo; non ha bisogno di uscire tutte le sere o di avere un’ampia cerchia di amici.

La felicità, per loro, ha a che fare con poche e semplici “regole” mentali: finché le seguono sono il massimo della solarità!

Sagittario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario; felicità, infatti, è il loro secondo nome!

I nati sotto questo segno sono persone che sono in grado di divertirsi con poco e che trovano motivi di gioia in tutto quello che fanno.

Per un Sagittario ci vuole poco per essere felice (anche il classico “panino, con il bicchiere di vino“). Non hanno bisogno di molto e sono in grado di farsi amici ovunque vanno.

Per loro la felicità è un concetto “semplice” che riescono tranquillamente a mettere “in pratica”.

Acquario: prima posizione nella classifica dei segni felici

Ebbene sì, il segno più felice di tutto lo zodiaco è proprio l’Acquario!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che amano il contatto con la natura e con gli altri, che sanno tenere i piedi per terra ma non per questo rinunciare ai loro sogni.

Insomma, si tratta di persone che, nella maggior parte delle volte, sono perfettamente felici e realizzate, con obiettivi raggiungibili e ben definiti.

Spesso, i nati sotto il segno dell’Acquario, si preoccupano per gli altri, tanto da diventare anche un poco opprimenti.

Il motivo, però, è che l’Acquario non ha quasi mai bisogno di preoccuparsi della sua vita o della sua persona: tutto, per loro, si incastra perfettamente.

Sanno dove sono, dove vogliono andare e come fare per andarci: insomma, sono decisamente i più felici dell’oroscopo.