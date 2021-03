È arrivata la decisione di Bianca Berlinguer sulla partecipazione di Andrea Scanzi a Cartabianca, su Rai Tre. La sua scelta farà discutere

La questione che ha riguardato Andrea Scanzi ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Il giornalista aretino ha pubblicamente affermato di aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. L’annuncio è arrivato attraverso le sue pagine social, sempre molto seguite. Forse anche a causa di questo seguito la notizia ha preso piede immediatamente, insieme alle inevitabili polemiche.

Andrea Scanzi ha dichiarato di aver dato la disponibilità al suo medico di farsi inserire in una particolare lista. Si tratta di un elenco nel quale c’erano migliaia di toscani e che la Regione Toscana ha pubblicato soltanto dopo l’accaduto. Nell’elenco c’erano coloro che avevano dato la propria disponibilità per ricevere il vaccino qualora ci fossero state dosi da buttare via a fine giornata.

Secondo alcuni, Scanzi non avrebbe rispettato le norme etiche e per questo sono scattate le polemiche. C’è anche un’indagine della Procura di Arezzo, che ha aperto un fascicolo per verificare che le regole di prenotazione siano state rispettate. Andrea Scanzi è ospite fisso a Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Citando il Comitato Etico, la giornalista ha comunicato la sua decisione sulla presenza di Scanzi nella sua trasmissione. Ecco cosa ha deciso Bianca Berlinguer.

Berlinguer: “Scanzi sospeso da Cartabianca”. I motivi della decisione

Bianca Berlinguer ha comunicato ieri sera in diretta la sua decisione sulla presenza di Andrea Scanzi nel suo programma Cartabianca. Il programma va in onda ogni martedì su Rai Tre, in prima serata. Il giornalista del Fatto Quotidiano è da diverse stagioni uno degli ospiti fissi della trasmissione. Dal 19 marzo, giorno in cui si è vaccinato, il giornalista e scrittore aretino è nella bufera.

La Berlinguer ha comunicato ieri in diretta di aver deciso di sospendere Andrea Scanzi da Cartabianca nonostante fosse tra gli ospiti previsti. La sua decisione è arrivata dopo aver appreso che la Rai avesse aperto una procedura sulla sua presenza attraverso il Comitato Etico. La giornalista romana ha dichiarato che spera di averlo in collegamento già a partire dalla prossima settimana.

Buonasera e bentornati a #cartabianca. Questa volta dal soggiorno di casa mia perché è capitato anche a me come a milioni di italiani di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni.

Attualmente Bianca Berlinguer è in isolamento a causa di alcune vicende legate al coronavirus. “Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto a Cartabianca”. Queste sono state le parole (clicca qui per vedere il video) pronunciate ieri in diretta all’inizio della trasmissione.

Recentemente Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, si è pronunciato in merito alla questione. Sileri ha preso le parti di Andrea Scanzi, spiegando che chi è stato inserito in quella lista non ha saltato la fila, avendo ricevuto un vaccino che, altrimenti, sarebbe finito nel cestino dell’immondizia. Pare che fosse tutto autorizzato dall‘Asl, come si evince anche da alcune dichiarazioni interne all’azienda sanitaria locale toscana.

Un post condiviso da Andrea Scanzi (@andreascanzi)

Al momento non è ancora arrivata una risposta ufficiale da parte di Andrea Scanzi. È plausibile che, nelle prossime 48 ore, il giornalista di Arezzo si esprima in una delle sue Scanzi live, dirette Facebook (adesso anche su Twitch) molto seguite da migliaia di persone. Proprio ieri sera, in una di queste dirette, Andrea Scanzi aveva annunciato la sua presenza a Cartabianca, smentito da Bianca Berlinguer pochi minuti dopo.

Intanto Scanzi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro, edito da Rizzoli e Paper First. Il libro si intitola Demolition Man ed è evidentemente dedicato a Matteo Renzi. L’opera sarà disponibile a partire dal prossimo 6 aprile.

Un post condiviso da Andrea Scanzi (@andreascanzi)