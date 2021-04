Barbara D’Urso è stata fotografata da un paparazzo sul set roma di House of Gucci. Reciterà insieme a Lady Gaga e avrà un ruolo di spicco

Barbara D’Urso è pronta a tornare sul set. L’ex interprete de La Dottoressa Giò è infatti stata fotografata sul set del film House of Gucci. Si tratta del film di Ridley Scott con un cast stellare. Tra gli attori ci sono Jared Leto, Al Pacino, Lady Gaga, Robert De Niro, Adam Driver e tanti altri che interpreteranno ruoli minori. Il set del film è a Roma e le riprese sono iniziate già da un mese.

Come abbiamo già anticipato qualche giorno fa, la modella e attrice rumena Madalina Ghenea interpreterà il ruolo di Sophia Loren. L’attrice partenopea aveva un buon rapporto con Maurizio Gucci ed ha fatto da testimonial al suo marchio in più di un’occasione. Il ruolo di Maurizio Gucci sarà interpretato da Adam Driver, mentre Lady Gaga vestirà i panni di Patrizia Reggiani.

La Reggiani, secondo la magistratura, fu la mandante dell’omicidio dell’ex marito (all’epoca dei fatti i due si erano già separati), avvenuto nel marzo del 1995. Non si sa molto sul ruolo di Barbara D’Urso, il paparazzo che l’ha fotografata sul set è Angelo De Vitis ed è grazie alle sue parole se è venuto fuori qualcosa.

📸 Adam Driver & Lady Gaga filming House of Gucci in Milan this morning #HouseofGucci. . pic.twitter.com/REkJmKe3W0 — Adam Driver UK (@AdamDriverUK) March 11, 2021

Barbara D’Urso sul set di House of Gucci: con quale ruolo?

La presenza di Barbara D’Urso sul set di House of Gucci farà discutere molto. Il cast è stellare e non era stata annunciata la partecipazione della giornalista di Mediaset. Il suo passaggio per il set del film di Ridley Scott è stato testimoniato dal paparazzo Angelo De Vitis, il quale ha confermato di aver scattato alcune foto in esclusiva. Il set è blindatissimo ed è quasi impossibile partecipare alle riprese.

Some great Gucci documentaries to watch for more background info #HouseofGucci: Biography https://t.co/kC6NcjuKIw

Fashion Victim: The Last of the Guccis https://t.co/wjp630WtK9

People Magazine Investigates: Crimes of Fashion https://t.co/N7vAHxzaCA pic.twitter.com/1ARIk8Ow84 — Adam Driver UK (@AdamDriverUK) March 19, 2021

Sembra che la D’Urso non abbia girato le sue scene a Roma, ma a Milano. Il suo ruolo dovrebbe essere di rilievo nel film. Purtroppo non si sa ancora quale sarà il personaggio interpretato da Barbara D’Urso. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice di Domenica Live dovrebbe interpretare un ruolo del passato e il suo compito sarà quello di provare a salvare la vita dell’imprenditore Maurizio Gucci.

Barbara D’Urso, il video sul set di House of Gucci

Le foto di Angelo De Vitis saranno pubblicate nei prossimi giorni su una delle riviste più importanti del nostro paese. Intanto, il fotografo romano ha voluto dimostrare l’autenticità delle sue parole pubblicando un video. In questo breve filmato ci sono le risposte a tutte le domande dei nostri lettori, fornite direttamente dal paparazzo. Clicca qui per vedere il video con le immagini in anteprima.