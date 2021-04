Risultato a sorpresa nelle qualificazioni mondiali 2022: la Germania sconfitta in casa dalla Macedonia. Le notizie sulle big impegnate ieri

Risultati clamorosi e anche un piccolo incidente durante i match delle altre big europee impegnate come l’Italia nelle partite di qualificazione ai Mondiali del 2022. Gli azzurri hanno fatto il loro dovere, vincendo tutti e tre i match con il risultato di 2-0 e ora si trovano in vetta al loro girone.

Per l’Italia, casomai, l’unica preoccupazione è dovuta al Covid: sono 4 i membri dello staff di Mancini trovati positivi dopo l’ultimo tampone, con la speranza che il virus non si sia propagato. C’è invece chi ha dovuto fare i conti con il risultato del campo: stiamo parlando della Germania che ieri sera è stata clamorosamente sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord.

Il punteggio finale è di 1 a 2 a favore dei macedoni, con le reti siglate dai due “italiani” Pandev ed Elmas. E’ una sconfitta che sicuramente lascerà strascichi in patria e, anche se siamo ancora all’inizio, potrebbe complicare molto le chanches di qualificazione dei tedeschi che ora si trovano al terzo posto del girone J in cui, a punteggio pieno, c’è la sorpresa Armenia.

Qualificazioni Mondiali 2022: ok Spagna, Francia ed Inghilterra

Facile vittoria invece per la Spagna che ha avuto la meglio sul Kosovo grazie alle reti di Dani Olmo, Ferran Torres e Moreno. Le Furie Rosse comunque devono guardarsi dalla Svezia di Ibrahimovic che ha solo un punto in meno e ha una partita in più da giocare. Ma ieri la preoccupazione della squadra è stata tutta per Luis Enrique: il tecnico infatti è stato vittima di un piccolo incidente in hotel ed è rimasto chiuso nell’ascensore per più di un’ora insieme al suo staff, raggiungendo il gruppo allo stadio solo a ridosso del match.

Le altre due big impegnate ieri sera erano Francia ed Inghilterra. I blues hanno superato la Bosnia con un gol di Griezmann, approfittando anche dello scarso periodo di forma di Edin Dzeko che anche ieri è apparso inconcludente. Gli inglesi hanno vinto 2-1 nel big match contro la Polonia: a segno Kane su rigore e Maguire.