Oggi, 1° aprile, è la giornata più scherzosa dell’anno. È il Pesce d’Aprile, una tradizione che si è rinnovata molto con il passare degli anni. Ecco come

Il primo di aprile arriva la giornata più scherzosa dell’anno: è il Pesce d’Aprile. Oggi assisteremo a tantissimi scherzi, che potranno essere fatti in qualsiasi modo. In passato si disegnavano dei pesci su un foglio di carta e si attaccavano alle spalle della vittima designata. Oggi non è più così, gli usi e costumi stanno cambiando, anche se continuiamo a mantenere le stesse tradizioni.

Nel 2021 si fanno scherzi usando uno smartphone o un computer. Si inviano mail e non più lettere. Anche se le modalità per fare gli scherzi sono cambiate, la tradizione non è mai passata di moda. Sarà una giornata piena di scherzi e di risate. Vediamo insieme come è cambiata questa giornata nel corso degli anni e da dove proviene questa antica tradizione. Buon Pesce d’Aprile a tutti!

Pesce d’Aprile: come è cambiata la tradizione negli ultimi anni

Come già detto, il tempo del pesce disegnato su un foglio di carta e attaccato dietro la schiena della nostra vittima è ormai passato. C’è chi ancora si diverte a fare questo scherzo, ma si tratta di nostalgici di un tempo che non esiste più da anni. Oggi gli scherzi si sono adeguati al passar del tempo e all’evoluzione tecnologica. Si fanno, infatti, in maniera digitale.

Smartphone e computer saranno gli strumenti più utilizzati oggi per fare uno scherzo. Aspettiamoci anche la ricezione di diverse mail scherzose, magari con qualche notizia finta che però, in quel momento, potrebbe sembrare vera. Ad esempio, non sarebbe strano ricevere una mail nella quale la Ferrari vince finalmente un Gran Premio. Questo, più che uno scherzo, sembra più un sogno in realtà.

Secondo quanto riportato dall’associazione Telefono Blu, oggi saranno inviati almeno 20 milioni di scherzi attraverso la posta elettronica. Mentre attraverso telefonate, sms, mms e videochiamate, circa 47 milioni di persone riceveranno uno scherzo. Un abbonato alla telefonia fissa su cinque, invece, proverà a fare uno scherzo a qualche vittima designata attraverso l’apparecchio telefonico di casa.

Aspettiamoci, quindi, inviti a feste inesistenti, che non si faranno mai, o convocazioni a lavoro negli orari più strani. Il famoso pesce disegnato e attaccato dietro la schiena va ancora di moda nelle scuole. Purtroppo la pandemia e la dad (didattica a distanza) costringeranno gli alunni a rimandare all’anno prossimo questa divertente tradizione. Sperando che le persone possano finalmente tornare a divertirsi per 365 giorni all’anno e non soltanto il primo di aprile.

In totale, oggi assisteremo a circa 50 milioni di scherzi. Questa statistica cresce di anno in anno, complice l’evoluzione tecnologica, la quale permette a tutti di avere almeno un dispositivo di ultima generazione in casa. Di solito sono le donne a fare più scherzi e quello più di moda è un evergreen: le elezioni imminenti a causa della caduta del governo. Anche se, di questi tempi, potrebbe anche non essere uno scherzo!

Molto gettonati anche gli scherzi di scomparse improvvise o notizie di gossip inverosimili. Potrebbero anche dirvi che Barbara D’Urso parteciperà ad uno dei film che sarà candidato all’Oscar l’anno prossimo e che reciterà accanto a Lady Gaga. Notizie su personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo saranno molto diffuse in questa giornata, quindi occhio alle fake news. Oggi, più che mai, ce ne saranno tante.

Le origini di questa tradizione

Come capita spesso quando si parla di tradizioni antiche, le origini del Pesce d’Aprile non sono totalmente chiare. Alcuni studiosi ipotizzano che questa tradizione risalga ad un periodo antecedente al Cristianesimo. Il primo di aprile coincideva con l’inizio del nuovo anno e per questo, all’epoca, poteva rappresentare una giornata ricca di gioia e di speranza.

Il capodanno è stato successivamente spostato al primo gennaio ma la vecchia tradizione avrebbe continuato ad esistere come rito pagano. Per questo, quelli che continuavano a festeggiare il capodanno ad inizio aprile, venivano presi in giro e scherniti dai cristiani. Una tradizione legata, dunque, alla religione. Ma non tutti sono d’accordo con questa tesi.

C’è infatti chi ipotizza che il Pesce d’Aprile sia una tradizione legata al calendario giuliano, quando il primo di aprile coincideva con il solstizio di primavera. Una volta terminato l’inverno, l’arrivo della bella stazione segnava il rinnovamento della terra e della vita. Per questo esistevano molti riti in onore delle divinità pagane, alle quali venivano offerte doni e sacrifici.

Ma non bastava: pare che in queste occasioni si potessero fare burle e scherzi, esprimendosi in totale libertà. Questa festa sarebbe stata poi sostituita, con l’avvento del Cristianesimo, dalla Pasqua. E, anche in questo caso, le vittime degli scherzi sarebbero diventati coloro che si ostinavano a festeggiare la festività dal punto di vista pagano e non cristiano.

In entrambi i casi, dunque, pare che questa tradizione nasca per prendere in giro dei riti pagani. Una tradizione lunga tanti secoli, quindi, che è arrivata fino ad oggi. Sono cambiati i modi di festeggiare questa giornata ma il tempo non è riuscita a cancellare la voglia di ridere e scherzare degli uomini. Che dire allora, attenzione al Pesce d’Aprile!