Tommaso Zorzi e Platinette hanno avuto una discussione accesa in diretta tv. Tutto è nato da alcune dichiarazioni dell’influencer al GF VIP

La puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show creerà tantissime polemiche, ne siamo sicuri. I protagonisti indiscussi della serata sono stati Tommaso Zorzi e Platinette che, senza mezzi termini, sono tornati a scontrarsi e hanno alzato decisamente i toni della discussione tanto da costringere Costanzo a schierarsi.

Ma andiamo con calma. Tutto nasce da alcune dichiarazioni dell’influencer milanese, che ormai è diventato volto fisso del programma di Costanzo, all’interno della casa del GF VIP. Tommaso aveva chiaramente detto di non provare simpatia per il personaggio di Mauro Coruzzi, arrivando a dichiarare di aver voglia di dargli due sberle.

Ieri c’è stato l’atteso confronto in diretta tv e Platinette non si è certo tirato indietro. Mauro Coruzzi, anzi, è partito all’attacco: “Dato che nella casa del GF Vip mi hai promesso due sberle…Vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele…”

Tommaso Zorzi e Platinette, si schiera anche Costanzo

Tommaso Zorzi ha spiegato che la sua reazione era dovuta ad un’intervista di Platinette che aveva definito gli attacchi alla comunità LGBT “un eccesso di vittimismo”. Ma Coruzzi ha spiegato meglio il suo intento, senza però ritrattare: “La mia lamentela era data dal fatto che detesto che le coppie gay di uomini affittino l’utero perché non è un forno per fare i figli a loro immagine e somiglianza. Gli omosessuali hanno un senso del vittimismo esagerato“.

A questo punto, per mettere fine alla discussione, è dovuto intervenire lo stesso Costanzo che ha deciso di prendere le parti a Tommaso: “Due che si baciano per strada non possono essere picchiati…Sono contro l’omofobia…”. E nonostante Platinette abbia ribadito che la violenza non è mai stata in discussione, sembra proprio che tra Mauro e Tommaso sia rimasto tutto in sospeso.

Insomma, se ci saranno altri confronti, sicuramente ne vedremo delle belle.