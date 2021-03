In un’intervista Ettore Bassi ha deciso di aprirsi riguardo “Svegliati amore mio”, la fiction che sta conquistando il cuore degli italiani.

La storia della piccola Sara, affetta da leucemia, raccontata nella fiction della Rai Svegliati amore mio ha già coinvolto tantissime persone.

Partita lo scorso mercoledì, 24 Marzo 2021, la fiction ha già fatto il pieno di ascolti e promette di replicare questa sera.

Ecco che cosa ha detto l’attore che interpreta il papà della piccola Sara in un’intervista.

Ettore Bassi su Svegliati amore mio: “Mi ha toccato in prima persona”

Sabrina Ferilli (che al momento sta passando un brutto periodo) è la protagonista della fiction Svegliati amore mio, di cui vi avevamo già parlato qui.

Accanto a lei, a lottare contro il “Mostro” che ha fatto ammalare la sua bambina, c’è Ettore Bassi, nel ruolo del papà di Sara, Sergio Santoro.

L’attore, in un’intervista rilasciata sulle pagine di Tele più, ha parlato del suo coinvolgimento nel ruolo del padre di Sara.

Per Ettore, infatti, l’intera vicenda è molto drammatica e lo colpisce decisamente da vicino:

“E’ una vicenda drammatica che racconta argomenti legati alla salute, all’ambiente, ai valori della famiglia, della coppia. Ci sono scelte difficili. Tutte cose che mi hanno toccato in prima persona essendo io stesso papà di tre figlie. Girando questa serie mi sono sentito molto coinvolto emotivamente. Cosa che non pensavo.”

Sicuramente l’intervista fa riferimento anche alla seconda puntata della fiction, che andrà in onda stasera, dove a quanto pare il personaggio di Ettore entrerà sempre più in crisi.

Sergio Santoro, infatti, lavora proprio nell’acciaieria che potrebbe essere la responsabile del male della piccola Sara.

Per Sergio, però, è impossibile accettare questa sentenza: ha lavorato nella “pancia” del “Mostro” per anni ed anni e, anzi, aspetta una promozione.

Tra i soldi che scarseggiano e le difficili condizioni della bambina, quindi, per l’attore Ettore Bassi deve essere stato sicuramente difficile entrare in sintonia con il suo personaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Svegliati Amore Mio (@svegliatiamoremio)

Insomma, ci aspetta una puntata decisamente piena di colpi di scena e di difficoltà, che i nostri personaggi dovranno sforzarsi di superare.

Possiamo aspettarci sicuramente una seconda prova all’altezza della prima puntata: parola di Ettore Bassi!