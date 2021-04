La nuova stagione di Ulisse sta per arrivare: il programma compie vent’anni ed Alberto Angela ha tante sorprese per noi.

Che sia uno dei divulgatori italiani più conosciuti ed apprezzati è indubbio. Secondo solo al padre, Piero Angela, anche Alberto ha dimostrato di essere uno “che ci sa fare”.

Il suo programma, Ulisse – Il piacere della scoperta ha raggiunto l’ambito traguardo dei venti anni e, per l’occasione, Alberto ha pronte una serie di sorprese che delizieranno i fan.

Lo sguardo alla condizione ambientale del nostro pianeta, però, sarà fondamentale. Ecco di che cosa tratterà la nuova stagione di Ulisse.

Alberto Angela ed Ulisse: la nuova edizione vedrà uno speciale con Piero Angela

I fan della coppia padre-figlio più amata d’Italia fremeranno dall’emozione.

La nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, prevede una puntata speciale nella quale Alberto e Piero Angela ci condurranno insieme alla scoperta della situazione ambientale del nostro pianeta. Come ha detto Alberto Angela in un’intervista a Tele Più, la situazione è infatti decisamente difficile:

“L’idea è di dimostrare come si è sviluppata la coscienza di questi problemi. E come la situazione sia diventata sempre più grave. Utilizzeremo anche filmati d’epoca tratti dai primi programmi che mio padre dedicò al tema”

In questo speciale dedicato all’ambiente, quindi, verrà chiaramente evidenziato il problema dell’inquinamento, una delle piaghe che affliggono il nostro pianeta.

Padre e figlio affronteranno insieme la questione, usando vecchi filmati d’epoca per dimostrare la differenza che può esserci tra venti o trent’anni di atteggiamenti sbagliati.

Per Alberto Angela, dunque, avere a cuore il futuro del nostro pianeta è imperativo e fondamentale:

“Curare la natura significa curare noi stessi e bisogna cominciare subito“.

I due parleranno anche dei molti viaggi ed avventure vissuti insieme, tra cui anche una spedizione in un territorio inesplorato (segnato in bianco sulle mappe) nel deserto del Sahara nel 1982. Padre e figlio cercavano i resti di un’armata persiana perduta; il tentativo fallì ma l’avventura li attende ancora.

Insomma, si tratterà di certo di una stagione emozionante: ma dove potremo vederla?

Ulisse il piacere della scoperta, dove vederlo e quando inizia

Alberto Angela farà il suo ritorno nella prima serata di Rai 1 con la famosa trasmissione Ulisse, il piacere della scoperta questo mercoledì. Dal 21 Aprile alle 21.25, quindi, il programma di divulgazione che ormai lo ha reso famoso quanto il padre, partirà per una nuova (la ventunesima) stagione su Rai1.

Ci saranno quattro puntate, più lo speciale di cui vi abbiamo parlato sopra. La prima sarà dedicata all’Antica Roma: scopriremo tutte le informazioni sul Natale della città (proprio oggi, infatti, si festeggia il compleanno di Roma) e ci aspettano sorprese entusiasmanti.

Nel corso della puntata, infatti, sarà possibile vedere il Mausoleo di Augusto, chiuso al pubblico per ben quattordici anni. Non mancheranno esplorazioni “virtuali” di altri grandi monumenti romani come il Pantheon od il Colosseo. Insomma, si tratta di un vero e proprio appuntamento da non perdere: stasera, su Rai 1 alle 21.25!