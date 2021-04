Il presidente del Napoli De Laurentiis fa i complimenti alla squadra per la vittoria sulla Lazio: “Che spettacolo”. Messaggio per Gattuso?

Tacciono i protagonisti, ma irrompe sulla scena Aurelio De Laurentiis. Il suo tweet, arrivato poco dopo il fischio finale, racconta tutta la soddisfazione per le cinque reti rifilate alla Lazio: “Un grande spettacolo. Continuiamo così!”. Ed in effetti spettacolo è stato, in una delle prove più belle e convincenti della stagione. Il presidente ha apprezzato, si è divertito e con ogni probabilità avrà gettato anche un occhio alla classifica, che vede il Napoli ancora quinto, ma a due lunghezze dalla Champions e a soli tre punti dal secondo posto.

Impensabile fino a un paio di mesi fa, ma con la rosa al completo e grazie al contributo dei giocatori più rappresentativi, saliti decisamente di tono, gli azzurri sono tornati prepotentemente in corsa per un posto nell’Europa che conta, che non è quella della Superlega. La posizione di Gattuso non cambia di una virgola, ad oggi sono prossime allo zero le possibilità di un ripensamento, invero da ambo le parti.

Il dado è tratto, ma il tecnico calabrese “rischia” di lasciare un’eredità piuttosto “pesante” al suo successore. Con sei partite da giocare, ogni scenario resta aperto e il calendario, inoltre, sorride non poco alla compagine partenopea che da qui alla fine non si troverà a dover affrontare avversari di vertice. La strada sembrerebbe in discesa, ma la rincorsa non sarà facile perché Atalanta e Juventus non mollano la presa e sembrano comunque in salute.

Arranca il Milan, più avanti in classifica, ma in debito d’ossigeno e atteso da un serie di scontri diretti da far tremare i polsi, a cominciare dal prossimo, proprio con la Lazio. Il diavolo nel mirino, con concrete possibilità di portare a casa il risultato più atteso. Poi si guarderà al futuro, senza Gattuso, sicuro partente. Alle porte ci sarebbe Luciano Spalletti, dato in rampa di lancio e pronto a guidare il Napoli che verrà, magari in Champions League.