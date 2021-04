Nella puntata di ieri sera, giovedì 22 aprile 2021, de I Soliti Ignoti, imprevisto in studio per il conduttore Amadeus, che resta senza parole. Ecco cosa è successo

Un curioso imprevisto è capitato ieri durante la puntata de “I Soliti Ignoti”, condotta come sempre da Amadeus. Nel corso della trasmissione del pre serale di Rai 1, il conduttore si è accorto di uno strano comportamento di uno dei concorrenti. Non colui che doveva indovinare e vincere, ma di uno dei “vari” ignoti. Ieri in gara c’era Alessandro Tersigni, ex concorrente del Grande Fratello e ora attore emergente.

Il ragazzo si è impegnato molto per cercare di vincere, e alla fine è riuscito nel suo intento. I soldi, circa 17mila euro, come sempre vanno in beneficenza. Proprio durante “l’indagine” del concorrente, è successo che Tersigni si è reso conto del singolare comportamento di uno degli ignoti. Una donna, Pamela di 37 anni, leggeva gli “indizi” che forniva al concorrente leggendo alcuni appunti che aveva sulla mano. Ebbene sì, proprio come a volte si faceva a scuola.

I Soliti Ignoti: simpatico imprevisto con Alessandro Tersigni concorrente

Evidentemente “l’ignota” temeva di non ricordare gli indizi da dire (che pur riguardando la sua vita sono scritti dagli autori) e ha pensato di ricorrere a questo stratagemma. Tersigni se n’è accorto e si è detto divertito, lo stesso ha fatto Amadeus. Risate per i (pochi) presenti in studio. “Ma come, si è annotata gli indizi?”, ha detto il conduttore.

Ovviamente non si tratta di un comportamento illecito, perché la signora si è semplicemente fatta un “promemoria” delle cose da dire. Forse temeva un’amnesia improvvisa e una conseguente brutta figura. Dopo il simpatico siparietto la trasmissione è poi ripresa normalmente, tra l’altro il concorrente non è riuscito a indovinare il vero mestiere della 37enne “smemorata”, ma questo non gli ha impedito di ottenere il risultato sperato.