Chi riuscirà a conquistarsi il titolo di re (o regina) della prima serata TV il sabato sera? La Rai tira un colpo basso a Mediaset.

La “guerra” degli ascolti continua imperterrita tra Rai e Mediaset che, in questo momento, stanno cercando di accaparrarsi il pubblico del weekend.

Se Amici di Maria De Filippi è sempre stato famoso per attirare una considerevole fetta di pubblico, oggi ci pensa la Rai a tirare un “colpo basso” alla rete del gruppo televisivo del “Biscione“.

Ecco che cosa sta succedendo.

Prima serata TV di sabato sera: è guerra tra Amadeus e Maria de Filippi

La prima serata TV della Rai si trova sicuramente in difficoltà: Amici 20, condotto da Maria De Filippi è uno sfidante troppo grande per la TV di stato.

Il palinsesto della programmazione del weekend, quindi, subirà un vero e proprio sconvolgimento, nel tentativo di riportare la Rai in lotta.

Di certo, infatti, i due colossi della TV italiana hanno più di una sfida in atto, che spesso li porta a lottare duramente per gli ascolti ed i dati Auditel.

Ce lo aveva fatto notare anche Ricky Tognazzi, con un tweet che attaccava Federica Sciarelli: la guerra per lo share è più “reale” che mai!

Proprio il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha annunciato la sua prossima mossa, con la quale spera di riuscire a recuperare sul colosso rappresentato da Maria De Filippi ed i suoi ragazzi di Amici.

Carlo Conti verrà spostato alla prima serata di venerdì mentre, il sabato, potremo aspettarci un nome veramente importante.

Amadeus, infatti, condurrà due puntate speciali de I Soliti Ignoti proprio nella prima serata TV di sabato sera.

Di certo la fama del presentatore, reduce da Sanremo, lo aiuterà a combattere l’influenza di Maria De Filippi anche se, per i due, non si tratta certo della prima sfida.

I due avevano già avuto un confronto diretto nel 2019 quando il programma Ora o Mai Più di Amadeus si confrontò con C’è Posta per Te.

Il programma condotto dal presentatore ravennate, però, risultò essere il perdente della sfida nonostante i 3,4 milioni di spettatori!

A “vincere” fu infatti Maria De Filippi, con oltre 6 milioni di spettatori: insomma, una sfida vinta “ad occhi chiusi”!

Il “colpo basso” della Rai per vincere contro Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Per evitare che questa situazione si ripresenti, quindi, Stefano Coletta ha deciso di sommare allo spostamento del programma di Amadeus un’altra notizia bomba.

Dopo le due puntate speciali de I Soliti Ignoti, la Rai manderà in diretta l’Eurovision Song Contest nella serata di sabato 22 Maggio.

A presentare ci saranno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi: un modo per tenere il pubblico incollato allo schermo!

Ma non è finita qui.

Per controbattere ad Amici serale, la Rai è pronta anche a mandare in onda anche un concerto live del gruppo Il Volo.

Il concerto sarà un omaggio ad Ennio Morricone e con questa mossa (e la somma delle precedenti) il direttore di Rai 1 spera di riuscire a sbaragliare la concorrenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Effettivamente la programmazione Rai risente molto dell’immenso successo di pubblico assicurato ai canali Mediaset dai suoi affezionati.

Le prime quattro puntate di Amici si attestano su una media di 5-6 milioni di telespettatori a serata: un vero e proprio record.

Chissà se Amadeus, insieme all’Eurovision e a Il Volo riuscirà a battere Maria De Filippi?