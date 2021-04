Domenica Live, retroscena: cambiamento improvviso per Barbara d’Urso. Slittano le prove del programma, il motivo

Barbara d’Urso e Mediaset ai ferri corti? Forse non è proprio così, ma sicuramente la presentatrice sta vivendo un periodo complicato, visto che le sue trasmissioni (Domenica Live e Non è la D’urso) sono finite in discussione. Insomma, sembrano lontani i tempi in cui la vivace “Barbarella” sembrava spadroneggiare in Mediaset: una vera e propria regina tra gli studi televisivi di Cologno Monzese.

Stavolta le cose vanno diversamente: secondo “TvBlog.it” Mediaset si starebbe un po’ allontanando dalla d’Urso e le sue trasmissioni, tanto da riservarle trattamenti non certo di “prima classe”. A quanto pare, le prove di “Domenica Live” sono state spostate per ordine dell’editore, che le ha spostate da sabato a domani, oggi venerdì 16 aprile.

“Domenica Live”, Barbara d’Urso: Mediaset cambia il giorno delle prove. Il motivo ufficiale

Il motivo non è del tutto chiaro, ma secondo “TVBlog.it” si tratta di una scelta economica. La produzione, infatti, avrebbe avuto mandato di evitare di lavorare al sabato per non pagare extra e straordinari a tecnici e addetti allo studio. Meglio fare le prove al venerdì, che è ancora un giorno feriale.

Il motivo, quindi, sarebbe di evitare costi aggiuntivi. Una decisione che Barbara d’Urso non avrebbe gradito, anche perché l’anticipo delle prove avrebbe un po’ scombussolato i programmi, anche se ufficialmente la notizia è stata catalogata come una semplice comunicazione di servizio.

Che sia questo un indizio di un allontanamento tra la conduttrice e i vertici della sua azienda? Presto per dirlo, ma come è noto “Domenica Live” non sta andando bene, e soprattutto il format “Non è la d’Urso” sembra perfino destinate alla chiusura. E il segnale dell’azienda che impone lo spostamento delle prove non è certo incoraggiante per “Barbarella”.