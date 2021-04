La bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, potrebbe passare nel parterre della collega Mara Venier? Ecco cosa è successo.

La bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, è in questo periodo sotto i riflettori per alcuni presunti cambi di fazione che potrebbero esserci in vista della prossima stagione televisiva del piccolo schermo.

Sembra infatti che la ex dottoressa Gio non sia più in rapporti idilliaci con il padron della Mediaset e che fosse anzi pronta ad abbandonare la vela di canale 5 per approdare nei canali della Rai. Una indiscrezione che proprio ha lasciato il segno.

Oggi la Rai, secondo Dagospia, avrebbe deciso di dare una risposta a questa voce che gira nell’aria in modo insistente e dare quindi una risposta definitiva. Che sia l’alba di una nuova era per la bella conduttrice partenopea?

Barbara d’Urso passa alla Rai? La risposta dell’emittente pone fine ad ogni dubbio

Aveva lasciato Live non è la d’Urso in questo modo, fra gli applausi e le grida dei propri collaboratori che nel video da lei postato sui social si sono mostrati assolutamente affezionati alla conduttrice partenopea.

Da allora si è parlato fortemente di un passaggio della donna all’emittente pubblica nazionale. La risposta non è tardata ad arrivare da parte della Rai che ha infatti fatto sapere, secondo Dagospia, di non essere interessata alla figura della conduttrice televisiva partenopea.

Il futuro della bella conduttrice televisiva, Barbara d’Urso, è quindi ancora quello targato Mediaset che continua a vederla protagonista, anche se con qualche limitazione e cambiamenti vari.

Sembra infatti che a partire da questo Settembre, la presenza di Barbara Carmelita d’Urso sul piccolo schermo sarà piuttosto ridimensionata. Non ci sarà Live-Non è la d’Urso, che ha chiuso in anticipo di un bel po’ di tempo, niente Domenica Live ha perso la sfida degli ascolti con la sua collega Mara Venier anche se ha cambiato il proprio format.

A quanto pare, sempre secondo le indiscrezioni, la bella conduttrice televisiva passerà alla conduzione solamente di Pomeriggio 5. Domenica Live invece cambierà completamente, avrà una veste del tutto nuova ed anzi dovrebbe addirittura avere una conduzione del tutto diversa. Molti in questi giorni parlano di Elisa Isoardi, che è naufraga all’Isola dei Famosi, come possibile sostituta di Barbara d’Urso nello spazio di Domenica Live. Non solo, un’altra grande ipotesi vede protagonista Tommaso Zorzi su cui la Mediaset sta investendo davvero tantissimo dopo aver creato per lui il format Punto Z.

Barbara d’Urso non ha ancora lasciato alcun commento sul suo futuro e tutte queste rimangono indiscrezioni. Chissà se davvero sia l’alba di una nuova era.