Fino all’ultimo battito, la grande Fiction Rai con Marco Bocci, volto indiscusso del panorama artistico made in Italy, ha svelato il suo sogno segreto tenuto nel cassetto a lungo.

L’ospite più atteso di ‘La canzone segreta’ è l’arci-noto Marco Bocci. L’attore ha partecipato a più di 20 film sin dal suo esordio avvenuto ormai più di 20 anni fa. Da allora non ha mai smesso di lavorare ed anzi è sempre pronto a bucare lo schermo con le sue doti artistiche ed anche la sua estrema bellezza.

Negli si è a lungo parlato di lui sia per le sue vicende amorose che per i film che lo hanno visto partecipe. Il giovane classe 1978 che ha iniziato la propria carriera nel 1998 appena 20enne ha conquistato tutto il pubblico.

Lo abbiamo visto in vesti di attore, regista ed anche giudice per la scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2018. Tanti sono i sogni del giovane attore, avere 5 figli ad esempio e soprattutto quest’ultimo che proprio non ci aspettavamo.

Marco Bocci svela il suo sogno segreto: l’agente 007?

Nei cassetti dei desideri del bellissimo attore italiano c’è ancora nascosto quel qualcosa che proprio non ci si aspettava. “Sogno di recitare in un film di James Bond” ha invece confessato Marco Bocci che tornerà ad essere protagonista di una fiction Rai.

Un sogno che ancora non si è realizzato, ma che, vista la carriera molto florida del giovane attore made in Italy, non dovrebbe essere così irrealizzabile. Infondo molteplici volte sono state elogiate le doti dell’artista.

Intanto però il giovane continua a far parlare per la sua vita sentimentale. Nel caso vi fosse sfuggito, bisogna ricordare che dopo aver intrattenuto una relazione con la cantante Emma Marrone, il giovane ha poi ufficializzato nel 2014 la propria relazione con Laura Chiatti, che recentemente ha parlato del suo disagio. Uno dei sogni di Bocci sembra essere anche in procinto di realizzarsi siccome anni fa disse di volere 5 figli e la coppia, sposatasi il 5 luglio dello stesso anno, annunciò presto l’attesa di un bambino.

Il loro primogenito, Enea, nasce il 22 gennaio 2015 presso l’ospedale di Perugia mentre invece l’8 luglio 2016 nasce il secondogenito Pablo. In procinto di realizzare questo primo sogno, perché no, potremmo vederlo realizzarne uno ulteriore ed oltre ad avere una famiglia numerosa potrebbe avere dalla sua una grande partecipazione in uno dei film dell’agente 007 più famoso della storia. Insomma, staremo a vedere, intanto il giovane sarà ospite questa sera di “La canzone segreta”. Chissà quali altri sogni ha nel cassetto.