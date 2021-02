La confessione dell’attrice italiana Laura Chiatti: “Io, Marco Bocci, i figli, l’ossessione per il seno piccolo e i miei 14 tatuaggi…”. Oggi sarà ospite da Mara Venier a Domenica In



Laura Chiatti è una delle attrici italiane più apprezzate. Oltre alla sua indiscutibile bellezza, ha un grande talento che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori sin dalle prime sue apparizioni al cinema. Oggi, l’attrice è una donna ormai adulta. A 38 anni è pronta a tornare al cinema con un nuovo film, e oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021, si racconterà nel salotto di “Domenica In” con Mara Venier.

Laura presenterà il suo prossimo lavoro, ma racconterà anche molti aspetti particolari (e privati) della sua vita quotidiana. Dall’amore ai suoi disagi. Maternità, insicurezze, e soprattutto la storia con Marco Bocci, che ha sposato nel 2014. Laura Chiatti ha avuto una gravidanza difficile: quando aspettava il primo figlio (Enea) ha subito un distacco della placenta che la costrinse a letto per quasi un mese.

Laura Chiatti e il suo “vedersi brutta”. Oggi si racconta a “Domenica In”

Dovette “festeggiare” in quel modo il suo addio al nubilato, visto che il matrimonio era imminente. Le amiche la fecero sedere su un “trono” e la accolsero con una festa nella sua casa natia, in Umbria. A Mara Venier Laura Chiatti racconterà anche di come (paradossalmente) non si vedeva bella. “Ero ossessionata dal seno piccolo – ha raccontato in un recente intervista al CorSera – non mi piaceva. Sono dimagrita molto a seguito di un periodo di depressione e ho avuto questo cambiamento. Ho dovuto fare un ritocco chirurgico per arrivare alla seconda misura”.

In passato Laura Chiatti ha spiegato di come non si sente a suo agio nei ruoli di “femme fatale”: “Non lo sono per niente nella vita, anzi. Ho un animo maschile, cameratesco. Non mi piace la competizione e l’invidia non è un sentimento che mi appartiene”. Però, l’attrice ha ammesso che le fa piacere essere considerata una donna sensuale: “A 38 anni ho acquisito nuove certezze”, ha spiegato. E oggi Laura racconterà queste e altre sensazioni nel salotto di Domenica In.