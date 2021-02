Ornella Muti torna sui grandi schermi e si appresta a girare un nuovo film: primo ciak per “The Christmas Show”. Ci sarà anche Raul Bova, con Alberto Ferrari anche Tullio Solenghi e Greg

Un grande ritorno. Quello della bellissima Ornella Muti, che sta per girare il suo nuovo film. Una lunga assenza dal grande schermo, che presto sarà colmata. La bella attrice, una vera e propria diva del cinema italiano tra gli anni ’80 e ’90 sarà ospite oggi nel salotto di “Domenica In”, e si racconterà a Mara Venier in una lunga intervista.

La Muti annuncerà il suo ritorno al cinema con “The Christmas Show”, pellicola diretta da Alberto Ferrari (già regista di “Un figlio di nome Erasmus”, “La terza stella”) che segnerà il ritorno di Ornella al cinema. Le riprese del film sono iniziate il 25 gennaio, e dovevano durare nel complesso cinque settimane circa, anche se i tempi si sono allungati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Ornella Muti ospite a “Domenica In” racconta il suo nuovo film

La location del nuovo film è la città di Lecce, che farà da ambientazione per una particolare e divertente storia natalizia, che mischia elementi di vita quotidiana a quelli tipici dei reality. Una formula sicuramente originale e innovativa. Il nuovo film della bella attrice è prodotto dalla “Viva Productions”, che ha portato sul grande schermo opere come “Bene ma non benissimo”, “Un nemico che ti vuole bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Il produttore è Pier Paolo Piastra. Non ci sarà solo l’affascinante Ornella come grande protagonista del nuovo film: nel cast anche Raul Bova, nel ruolo di protagonista maschile al fianco della bella attrice. Con loro ci saranno anche Tullio Solenghi, reduce dall’esperienza a “Balliamo con le Stelle”, Greg e tanti altri giovani attori. Una storia che miscela atmosfere estive con quella più tipica natalizia: ne parlerà oggi Ornella Muti a “Domenica In”, raccontando anche risvolti inediti sulla sua vita privata.