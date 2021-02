Mahmood ritorna con la sua nuova canzone, Inuyasha: il suo nuovo singolo sta già avendo un grande successo. Il comeback dell’ex vincitore di Sanremo



È finalmente tornato Mahmood: l’ex vincitore di Sanremo, molto apprezzato da un vasto pubblico, dopo un periodo di silenzio è tornato con una nuova canzone. Si chiama Inuyasha, e si tratta del singolo che anticipa l’uscita del nuovo, attesissimo, album del versatile artista. Il prossimo lavoro del cantautore milanese è in arrivo questa primavera. Non manca molto, ma intanto ci pensa il nuovo singolo Inuyasha a fare da gustoso antipasto.

Mahmood, la nuova canzone si chiama Inuyasha ed è già un successo

La nuova canzone sta già facendo il pieno di ascolti: si tratta di un brano particolare, che forse ricorda un po “Rapide” (altro grande successo dell’artista) e che i fan stanno subito apprezzando. Basta vedere il numero di visualizzazioni in questi primi giorni in cui la canzone è disponibile per l’ascolto.

Un ritorno “gustoso”, importante e di prestigio per Mahmood, apprezzatissimo sia da un pubblico giovane che da una platea più adulta. Quest’anno il cantautore non parteciperà al Festival di Sanremo, ma il suo nuovo pezzo farà sicuramente parte dei palinsesti radio delle prossime settimane.