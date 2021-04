L’eredità del principe Filippo non sarà di certo una di quelle che passano inosservate: ecco cosa succederà nella Famiglia Reale.

Con la morte del principe Filippo, avvenuta esattamente una settimana fa, bisognerà anche analizzare la questione riguardante il suo patrimonio privato.

Il defunto principe di Edimburgo, infatti, poteva contare su una ricchezza unica (o quasi) con numeri veramente da capogiro.

Sarà sicuramente uno spoglio del testamento decisamente interessante quello che assegnerà le ricchezze private del Principe Filippo. I numeri sono veramente da capogiro ma non c’è solo questo a stupire e lasciare a bocca aperta tutti i fan della Famiglia Reale.

Ecco cosa accadrà per la successione dei beni privati di Filippo.

L’eredità del principe Filippo: dai 20 ai 30 milioni di sterline tutti alla Regina

Si vede che il ladro di Buckingham Palace non è riuscito a sottrarre poi così tanto dalle casse reali! Secondo il Corriere della Sera, infatti, il patrimonio del principe Filippo si aggira intorno ai 20 od ai 30 milioni di sterline. La conversione è presto fatta: in euro si tratterebbe di quasi la stessa cifra con uno scarto di cinquemila euro in più.

Niente male, vero? Insieme a queste cifre, ci sarà anche da decidere cosa accadrà al ducato di Edimburgo che, da solo, vale quasi 10 milioni di sterline, da aggiungere al patrimonio già valutato.

A quanto pare, la Regina potrebbe decidere di tenerlo per sé (quando lo “regalò” al marito si trattò di un fatto veramente eccezionale. Filippo non avrebbe dovuto avere nulla!) oppure affidarlo ad uno dei figli.

Carlo è già principe del Galles oltre che duca di Cornovaglia, mentre Anna è una principessa reale; Andrea è duca di York (ma ha svariate condanne per aver avuto rapporti sessuali con una minorenne) ed all’appello manca solo il “piccolo” Edoardo, al momento “solo” conte di Wessex.

Per ora non si hanno notizie riguardo le decisioni della Regina ma a sconvolgere il pubblico, oltre alla quantità di denaro di cui si parla, ci sono anche alcuni piccoli dettagli.

La regina Elisabetta potrà accedere al patrimonio del marito senza pagare la tassa di successione

Va bene che Filippo, il principe di Edimburgo, era considerato addirittura una divinità (solo su quest’isola, però, tranquilli) ma così ci sembra di esagerare!

A quanto pare, infatti, il suo sterminato patrimonio potrebbe finire per intero nelle mani della regina Elisabetta e senza pagare nessuna tassa!

Il provvedimento, fortunatamente, non riguarda solo i Reali ma in realtà tutte le famiglie del Regno Unito.

A quanto pare, se il ricevente dell’eredità è il coniuge, non è possibile applicare l’Inheritance Tax Act, un provvedimento che tassa del 40% tutti i patrimoni superiori alle 325 mila sterline.

Il provvedimento servirebbe, ovviamente, a rimpolpare le casse dello Stato: ma a quanto pare, data la situazione, la totalità dei beni di Filippo passerà inalterata nelle mani della Regina!

Stessa sorte toccherà al principato di Edimburgo, del quale Filippo era responsabile e che adesso è nelle mani della Regina per il prossimo futuro.

Sarà lei a decidere a chi affidarla dopo la morte del marito e potrà evitare la tassa di 4 milioni di sterline (sempre la Inheritance Tax Act) grazie ad un provvedimento del 1993.

Il “Sovereign to Sovereign” (da sovrano a sovrano) voluto da John Major permetterebbe alla Regina di trasferire senza costi il principato a lei stessa o al suo primogenito, Carlo.

Insomma, si tratta di un affare non da poco, visto che in entrambi i casi, i Reali risparmieranno 4 milioni di sterline, che rimarranno nelle casse della Royal Family.

Cosa ne penseranno, però, i sudditi di tutto questo?