E’ morta oggi la famosa attrice Helen McCory, che ci ha accompagnati con Peaky Blinders ed Harry Potter. Cosa è successo.

Tutto il mondo del cinema, internazionale e più specificatamente britannico, è affranto dal lutto per la morte della bellissima e famosissima Helen McCrory. Una donna di grande successo che ha accompagnato generazioni e generazioni di uomini con la sua interpretazione in Harry Potter e Peaky Blinders successivamente.

Una immensa attrice di teatro del piccolo e del grande schermo che si è distinta negli anni per la profonda professionalità e capacità interpretativa. Nata a Londra da padre scozzese e madre gallese, era divenuta una star della tv d’Oltremanica per poi conquistare il cuore del mondo intero per i ruoli interpretati.

Indimenticabile la sua storia d’amore con Damian Lewis, protagonista dai capelli rossi di ‘Homeland’. Il mondo intero si chiede come mai ci abbia lasciati.

Il suo ruolo come Narcissa Malfoy nei film della saga di Harry Potter là resa fra le più famose attrici britanniche per le ultime generazioni. Un ruolo interpretato in modo così professionale da ricevere il plauso nonostante fosse stato presentato come personaggio non positivo della saga.

Indimenticabile ed indelebile il suo ruolo come Polly Gray, la zia-guerriera della seria ‘Peaky Blinders’ prodotta da Netflix fra il 2013 e il 2020 dove con la sua interpretazione aveva reso il suo personaggio fra i preferiti del pubblico.

A dare la notizia della sua morte è stato con un nodo alla gola lo stesso amore della sua vita, Damian Lewis, ricordandola come un’attrice e una donna “bella e ricca di energie” così come tutti noi abbiamo imparato a conoscerla.

“Ho il cuore a pezzi” scrive il marito nell’annunciare che la leggendaria attrice Helen McCrory, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, è morta pacificamente a casa, circondata dall’amore degli amici e della famiglia. “E’ morta come aveva vissuto, senza paura. Dio, se l’abbiamo amata e come siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite“.

Importante l’annuncio e la vicinanza da parte di WizardingWorld uno dei portali più vicini al mondo della magia e stregoneria di Hogwarts che l’ha resa amata da tutto il pubblico.

We are deeply saddened to hear of the passing of our beloved Helen McCrory, who played Narcissa Malfoy with such depth and brilliance in the Harry Potter film series. She was a wonderful actor and a very dear friend; Harry Potter fans will miss her very much. pic.twitter.com/wXexuxFNyG

— Wizarding World (@wizardingworld) April 16, 2021