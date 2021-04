Il Grande Fratello Vip non vuole proprio abbandonarci ed anzi si fa vivo più che mai con il Salotto di Giulia Salemi e non solo.

La storia la conosciamo tutti ormai, nata sui divanetti e sui letti del GF VIP che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi. La coppia da allora è più affiatata e popolare che mai e questa domanda di Dayane Mello a Giulia Salemi ha fatto riemergere un retroscena molto piccante.

Il tutto si è svolto durante Salotto Salemi, lo show digitale Mediaset dedicato alla bella modella che davanti ad uno specchio, mentre si occupa del makeup dei propri ospiti, parla con loro in modo molto aperto.

Salotto Salemi, Giulia e Dayane Mello: le confidenze piccanti

Le due, che erano amiche già da prima, nonostante i battibecchi iniziali in cui era coinvolto anche il vincitore hanno poi iniziato un ulteriore percorso di amicizia che le ha rafforzate. A Salotto Salemi infatti la prima ospite è stata proprio la modella brasiliana Dayane Mello che fra un trucco e parrucco ha rivolto una domanda molto piccante alla sua amica.

Dayane Mello infatti ricordava precisamente il fatto che la bella modella persiana non avesse mai avuto un piacere di un certo calibro e che risentiva di questa cosa. A quel punto è stata quindi fatta la domanda a bruciapelo. “Ma questo orga**o lo hai avuto o no? Tutta Italia lo vuole sapere” dice la show girl brasiliana.

Per dovere di memoria dobbiamo specificare che proprio Giulia al GF VIP aveva dichiarato di “aver sempre fatto finta”. “Ho emulato – diceva la show girl e conduttrice di origini persiane – un qualcosa di non vero con i miei ex fidanzati. Quando magari le amicizie mi descrivevano le loro sensazioni, ciò che provavano come sentimenti forti, io mi accorgevo di non averle mai assolutamente provate”. A cui poi aggiunse: “Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero”.

La modella brasiliana, memore di tutto questo, ha rivolto la domanda all’amica. Ma la risposta di Giulia Salemi non è mancata ad arrivare ed infatti ha spiazzato tutti. “Posso dirti che sì… the winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!” dichiara la modella ed ora conduttrice di origini persiane. Insomma, una coppia tutto fuoco e fiamme.