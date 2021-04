Sei sempre in ritardo oppure sempre in orario? Scopriamo insieme la classifica dei segni più puntuali di tutto lo zodiaco: ecco quali sono!

Quante volte ti è successo di arrivare con il fiatone ad un appuntamento, mentre la persona che ti aspetta batte spazientita il dito sull’orologio?

E, ancora, quante altre volte ti è capitato, invece, di avere il tempo di finire una copia della Ulisse di Joyce intanto che aspettavi un tuo amico?

Se il secondo caso è quello che ti si adatta alla perfezione, complimenti: potresti essere uno dei segni sempre in orario!

Scopriamo insieme la classifica dei segni che spaccano il secondo, così potrai trovare… altri tuoi simili!

I segni più puntuali dell’oroscopo: ecco la classifica

La vita di un puntale, dice Stefano Benni, è un inferno di solitudini: se sei uno dei segni più puntuali di tutto l’oroscopo capirai bene (e a fondo) il significato di questa massima!

Lunghe ore passate ad attendere amici (non a caso abbiamo stilato anche la classifica dei segni più ritardatari dello zodiaco), tentativi infruttuosi di arrivare ad una festa già iniziata: è tutto inutile.

Per te è fisicamente impossibile fare tardi!

Anche se l’oroscopo non può essere di certo considerato una scienza esatta, le nostre classifiche ci hanno già aiutato a capire molto dei segni zodiacali.

Dai segni più falsi a quelli considerati più strani di tutti passando per i segni da sposare e da quelli che non riescono a staccarsi dal telefono, ormai conosciamo molte caratteristiche dei segni zodiacali.

Adesso è giunta l’ora di scoprire quali sono i primi cinque segni più puntuali fra tutti quelli dello zodiaco.

Se sei un ritardatario cronico sarà meglio fare attenzione; se, invece, ti trovi al primo posto di questa classifica ti aspetteranno lunghe ore di attesa.

Puoi sempre rileggere questo pezzo, nel frattempo, per sentirti almeno un po’ gratificato!

Ecco la classifica!

Acquario: quinto posto

Tra i segni più puntuali dello zodiaco troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario; il motivo che li fa arrivare in orario è puramente sentimentale!

L’Acquario, infatti, detesta immaginare di creare un problema alla persona che lo aspetta e quindi fa di tutto per essere sempre precisissimo con gli orari.

Capita anche, però, che si fermi a guardare un gatto particolarmente grasso od un bambino con una faccia buffa: insomma, puntuale sì ma a volte fa decisamente ritardo!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete guadagnano il quarto posto della nostra classifica: anche loro sono molto puntuali!

L’Ariete tiene particolarmente all’idea di fare una buona impressione e mal sopporta i ritardi.

Questo segno riesce sempre ad essere ben organizzato ed adora avere il controllo del suo tempo: non fatelo mai aspettare!

Leone: terzo posto

Anche se sembra che non gli importi minimamente di arrivare in ritardo, il Leone è uno dei segni più puntuali dello zodiaco.

Si trova addirittura sul podio!

Questo segno riesce senza sforzo ad arrivare sempre in orario, mai sudato o con il fiatone: ma dove trovano il tempo per fare tutto?

Il Leone è uno dei segni più puntuali (ed ammirevoli) di tutto lo zodiaco!

Scorpione: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Questo segno, infatti, è precisissimo e non fa mai ritardo: non solo!

Si arrabbia anche particolarmente quando deve aspettare troppo o quando sono gli altri a farlo ritardare!

Lo Scorpione è sempre preciso e puntuale a causa della sua grande etica: è un segno che vuole sempre dimostrare qualcosa e sa che, con la puntualità, è in grado di dare un’ottima prima impressione.

Farlo aspettare vuol dire perdere il suo rispetto!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più puntuali dell’oroscopo

Chi poteva essere al primo posto della nostra classifica se non la Vergine? Questo segno, infatti, non ha assolutamente bisogno di orologi e di sveglie: è precisissimo senza bisogno di aiuti!

La Vergine ama la perfezione ed è in grado di spaccare il secondo con una precisione che fa paura.

Nella loro vita tutto è organizzato alla perfezione: sanno quanto tempo ci mettono a scendere le scale, quale autobus o percorso li porterà prima in ufficio e calcolano con largo anticipo le loro giornate.

Insomma, sono veramente puntuali: per questo motivo, quindi, quando qualcosa non va come vogliono loro si trovano improvvisamente in difficoltà.

Siate clementi, arrivate puntuali!