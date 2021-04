Brad Pitt è stato fotografato mentre esce da una clinica su una sedia a rotelle. I fan sono molto agitati. Cosa gli è successo? I dettagli

C’è preoccupazione tra i fan di Brad Pitt. L’ex marito di Angelina Jolie è stato visto uscire da una clinica su una sedia a rotelle. L’attore, in compagnia della sua guardia del corpo, appare stanco nella foto, ricurvo, indossa un cappuccio per coprirsi la testa e porta la mascherina anti-Covid. Non era mai successo di vederlo in queste condizioni e per questo le foto sono diventate subito virali.

La clinica si trova a Beverly Hills, nei pressi della casa dell’attore. Nascosto dietro i suoi occhiali da sole è complicato capire il suo umore, ma è evidente che non fosse totalmente al meglio. Page Six è un magazine che si occupa prevalentemente di gossip e celebrità. Sono stati proprio loro a diffondere la notizia e a spiegare quali fossero le condizioni di salute dell’attore statunitense.

Ecco cosa è successo a Brad Pitt nei minimi dettagli.

Brad Pitt su una sedia a rotelle: le sue condizioni

Le immagini che ritraggono Brad Pitt su una sedia a rotelle hanno fatto immediatamente il giro del web. L’attore classe ’63 è stato fotografato mentre esce da una clinica di Beverly Hills seduto su una sedia a rotelle. L’aspetto non è dei migliori e per questo tutti i suoi fan si sono subito preoccupati. In effetti, le immagini non lasciano ben sperare, ma in realtà Brad Pitt non sta male.

Secondo quanto riportato dal magazine Page Six, Brad Pitt è stato sottoposto ad un piccolo intervento in una clinica californiana. Pare che l’operazione fosse ai denti. Nulla di grave, quindi. E allora perché non è uscito sulle sue gambe dalla struttura medica? La spiegazione è molto semplice e non riguarda l’aspetto sanitario del paziente, bensì quello puramente economico.

Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/nPRf0V6Qq7 pic.twitter.com/PRQGyt0O17 — Page Six (@PageSix) April 16, 2021

Si tratta di una precauzione della compagnia assicurativa. Sembra che negli Stati Uniti sia una prassi evitare che il paziente assicurato non corra rischi dopo aver subito qualsiasi tipo di anestesia. In questo modo si evitano svenimenti o cadute, che potrebbero creare problemi alla clinica. Negli Stati Uniti i cittadini devono pagare le spese mediche se non sono assicurati.

Per questo Brad Pitt ha lasciato l’ospedale su una sedia a rotelle. Niente panico, quindi. L’attore sta bene e si riprenderà presto. Anche perché il celebre sex symbol di Hollywood dovrà presentare la cerimonia della Notte degli Oscar 2021, quindi è necessario che torni presto in forma. Possibilmente senza far preoccupare i suoi estimatori, ai quali sarà sicuramente venuto un colpo quando hanno visto quelle foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brad Pitt (@bradpittofflcial)

Laura Pausini e Brad Pitt alla Notte degli Oscar

Ricordiamo che la Notte degli Oscar è prevista per il prossimo 25 aprile. A rappresentare i colori dell’Italia ci sarà Laura Pausini. La cantante romagnola è candidata per la vittoria del Premio Oscar come miglior colonna sonora. Poche settimane fa ha trionfato al Golden Globe grazie ad Io si, che ha fatto da colonna sonora al film La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti con Sophia Loren e Renato Carpentieri protagonisti. Si tratta di un film che racconta l’inclusione e la parte della medaglia più bella dell’accoglienza e dell’immigrazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brad Pitt (@bradpittoffical__)