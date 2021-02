GF Vip, scontro di fuoco tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: è successo subito dopo la puntata. Il forte litigio per una nomination

Furioso litigio nella casa del Grande Fratello VIP tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Al termine della puntata di ieri, c’è stato un acceso diverbio tra i due protagonisti del GF VIP. La bella ex tronista, che ha iniziato una storia d’amore con Pierpaolo, e il simpatico e carismatico influencer, amatissimo dal pubblico.

La Salemi, però, non è da meno: e tra le due personalità forti della casa è nato un acceso scontro. Tra loro i rapporti si sono deteriorati da un paio di settimane, dopo che Giulia Salemi ha deciso di mandare al ballottaggio per la finale il “suo” Pierpaolo e non Tommaso. Il retroscena è che i due erano stati grandi amici per tutto il periodo, per non dire complici.

GF VIP: tra Giulia e Tommaso volano parole grosse

La scelta della Salemi non è piaciuta a Zorzi, che da allora ha cominciato a trattarla male. La donna si è risentita, tanto da rinfacciare all’influencer di aver “tradito” la loro amicizia. “Non mi stai dimostrando che ci tieni a me”, gli avrebbe rimproverato. E lui ha replicato dicendo che la Salemi, ormai, sembra essere interessata più al “personaggio” Zorzi che alla “persona” Tommaso.

E in effetti il simpatico influencer è in rampa di lancio: oltre a essere favorito per la vittoria del gioco, è già pronto a diventare opinionista nell’imminente Isola dei Famosi (leggi qui per le ultime novità sul reality) e diventare una presenza costante nel palinsesto di Canale 5. Giulia, del resto, contende a Tommaso la vittoria finale: anche se per ora (così come il suo (ex?) amico) non si è ancora guadagnata il pass per la finalissima del 1 marzo.

Tommaso pessimo. Si è avvicinato a Dayane, litiga con Giulia perché sa che è forte. Aldilà di questo pecca di presunzione e scarsa intelligenza, scendi dal piedistallo, al pubblico piace chi usa il cuore non la testa. — Mino (@MinoEbasta86) February 2, 2021