L’ex concorrente del GF Vip, Elisabetta Gregoraci, potrebbe diventare la protagonista di “Uomini e Donne”, la popolare trasmissione di Maria De Filippi. Ma la showgirl frena



Da grande protagonista del GF Vip a star di Uomini e donne? Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma ancora in studio in qualità di ex inquilina, potrebbe inaugurare un nuovo format di Canale 5, in arrivo da un’idea di Maria De Filippi. La popolare presentatrice e autrice starebbe preparando un’edizione speciale di Uomini e donne, tutta dedicata ai vip. Lo riporta “Nuovo Tv”. L’idea sarebbe quella di riprendere la popolarissima trasmissione del pomeriggio in chiave “vip”, appunto, utilizzando personaggi famosi.

E una delle protagoniste del nuovo format potrebbe essere proprio la bella Gregoraci, che si è difesa bene nello show condotto da Alfonso Signorini. Ma la bella Elisabetta ha messo il piede sul freno: attraverso un commento sui suoi social, la Gregoraci ha smentito, o quantomeno non ha confermato. Che sia solo strategia? Intanto, il nuovo show di Maria De Filippi sembra essere davvero in preparazione.

In effetti, l’ex moglie di Briatore resta una delle “single” più chiacchierate e ricercate della televisione italiana, e sarebbe una protagonista perfetta per il “trono” di Maria De Filippi. Ma quello dell’ex concorrente del GF Vip non è l’unico nome che circola per il possibile “Uomini e donne Vip”. Si parla anche di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e pure lui con un passato al Grande Fratello.

Si vocifera anche di Valeria Marini, anche lei abituata ai reality di Canale 5. Altri nomi che si fanno sono quelli di Paola Caruso ed Emanuela Titocchia. Più riserbo, per il momento, riguardo i nomi al maschile. Sviluppi arriveranno sicuramente nei prossimi giorni. Intanto, il Grande Fratello Vip si avvia verso la conclusione: ultima puntata il 1 marzo, e a ruota seguirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: non perderti le ultime indiscrezioni sul cast del prossimo reality di Canale 5.