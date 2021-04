Gianni Morandi è reduce dal grave incidente col fuoco che gli ha provocato l’ustione delle mani. Il cantante ha iniziato la fisioterapia

Gianni Morandi è reduce da un brutto incidente alle mani. Ustioni piuttosto serie provocate dalla caduta in un falò che il cantante aveva predisposto per bruciare alcuni arbusti del suo terreno. L’artista è stato ricoverato per diversi giorni al centro grandi ustionati, e lentamente ha ripreso le sue attività. I danni alle mani sono piuttosto seri, e per un completo recupero occorrerà un po’ di tempo. Da poco ha cominciato la fisioterapia, e ha voluto condividere questo momento con i suoi tantissimi followers sui social. Nella foto postata oggi su Instagram, l’artista ha la mano senza fasciatura.

Gianni Morandi inizia la fisioterapia alla mano dopo l’incidente

Dolorante, si fa aiutare da un’infermiera negli esercizi necessari al recupero delle funzionalità dell’arto. Sul tavolo ospedaliero si vedono anche alcuni strumenti necessari a recuperare l’attività della mano. Molto spesso il cantante ha pubblicato sui social aggiornamenti sulle sue condizioni, mostrando le mani fasciate e facendosi anche alcuni selfie con i medici e spesso ironizzando sull’incidente. Un modo di affrontare un problema piuttosto serio, che i suoi tanti ammiratori hanno apprezzato. Sono sempre tantissimi, del resto, i messaggi di sostegno e incoraggiamento per il popolare cantante.

