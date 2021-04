Tommaso Zorzi e il problema su Instagram: l’influencer lo svela in una delle sue ultime stories ma attenzione: potresti averlo anche tu!

Che Tommaso Zorzi sia uno dei personaggi social più seguiti e commentati è ormai indubbio. Il famoso influencer, dopo aver vinto il Grande Fratello, si sta guadagnano le simpatie degli spettatori dell’Isola dei Famosi e conduce il suo personale spin-off, Punto Z.

Oggi, però, ha deciso di condividere con i suoi follower il suo “problema“: pronti a scoprire cosa sia (e se lo avete anche voi?)

Tommaso Zorzi e il problema su Instagram: “Sono stato messo di fronte al problema”

Inizia come una questione seria una delle ultime stories di Tommaso Zorzi ma subito, poi, come al solito il suo umorismo prende il sopravvento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Pierantoni (@ambra.pierantoni)

Tommaso riprende una sconsolata ragazza bionda che scuote la testa, dicendo:

“Sono stato messo di fronte al problema. Lei come sapete è Ambra, la mia stylist.”

La telecamera gira, per inquadrare il salotto di Tommaso, completamente ricoperto di scarpe, di qualsiasi forma (e speriamo non dimensione ma che siano tutte del suo numero) e stile. Tommaso ride ma continua a commentare rivolto ad Ambra: “Beh, qualcosina la togliamo, dai. E questo è niente, lo sai? Questo è tipo un terzo“. Ambra, nel frattempo, ha le mani sui fianchi ed un’espressione decisamente sconsolata sul volto.

La stories successiva è una foto da vicino delle tantissime scarpe di Tommaso, con in sottofondo la canzone “Shoes” di Kelly. La canzone è di un noto comico, Liam Kyle Sullivan, e la “cantante” è il suo alter-ego femminile, nonché sua sorella. Il video e la canzone sono diventati estremamente virali nel 2006: vi si racconta la storia di due gemelli (entrambi interpretati da Sullivan) che ricevono in dono per il loro compleanno due oggetti molto diversi.

Kelly, quindi, decide di andare a procurarsi quello che vuole davvero. Avete già immaginato cosa sia: scarpe. Nel video il tutto prende presto una piega divertente e demenziale, con Kelly che compra talmente tante scarpe da finire in un litigio con un poliziotto.

Tommaso Zorzi e la stylist Ambra Pierantoni alle prese con un bel “problema”

La situazione del video di Liam Kyle Sullivan sembra decisamente simile a quella di Tommaso Zorzi e della sua stylist Ambra Pierantoni. Ambra è una fashion stylist che cura il profilo di Tommaso, suggerendogli cosa indossare e come.

Alcuni degli ultimi look che abbiamo visto sfoggiare dal famoso influencer sul “palco” de L’Isola dei Famosi sono pensati interamente da lei. Non male, visto che ultimamente, poi, Tommaso è stato decisamente lodato per i suoi outfti sempre più colorati ed eleganti!

Adesso, però, i due dovranno affrontare “il problema“, come lo ha definito Tommaso, e liberarsi di moltissime scarpe. Come faranno? Un “team” d’aiuto è a casa di Tommaso ed insieme lo stanno aiutando a mettere ordine tra i suoi vestiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Pierantoni (@ambra.pierantoni)

Inutile dire che, a parte l’invidia per lo svariato numero di scarpe possedute dal famoso influencer, non vorremmo essere, in questo momento, nei suoi panni. Non ci resta solo che aspettare le nuove apparizioni pubbliche dell’influencer per controllare le sue scarpe: avrà sempre un nuovo paio ai piedi o Ambra sarà riuscita a ridurre il suo caos nell’armadio?