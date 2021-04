Con delle stories (ed un video esplicativo), la prima chiusa di Aurora Ramazzotti è finalmente arrivata: ma di cosa parla l’influencer?

Un video pensato come un vero e proprio sketch, quello realizzato da Aurora Ramazzotti e postato nelle sue stories di Instagram.

La giovanissima influencer, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha infatti postato un contenuto su Instagram che ha scatenato le domande degli utenti.

Ecco di che cosa si tratta.

La prima chiusa di Aurora Ramazzotti: ecco cosa intende la giovane influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

“Rientro ore 18.51” si legge in sovraimpressione nelle stories pubblicate su Instagram ieri sera da Aurora Ramazzotti.

Nel video è possibile vedere la giovanissima influencer entrare in una stanza, vestita del classico completo pantalone nero, con camicia bianca.

Aurora si leva le scarpe e scrolla la testa, come alla fine di una dura giornata di lavoro.

Subito dopo, mentre il video va avanti, appare la scritta:

“Mi fermo un secondo e realizzo che… ho portato a casa la mia prima chiusa di un servizio!”

A quel punto Aurora si scatena in un balletto, per festeggiare il traguardo appena raggiunto.

Peccato, però, che in tanti non abbiano capito a cosa si riferisse e… abbiano dovuto chiederle spiegazioni!

Poco dopo, infatti, la stessa Aurora ha postato un nuovo contenuto, usando come spunto il commento di un follower che le chiede cosa sia una “chiusa“.

“C’hai ragione anche tu. La chiusa sono Le Iene, la chiusa è quel momento emblematico che corona tutto il racconto di un servizio in cui, dopo ore di appostamento, si riesce a beccare il nemico e a parlarci e si dice che la prima chiusa non si scorda mai“.

Svelato il mistero, dunque.

Aurora Ramazzotti non era “semplicemente” vestita con un tailleur pantalone ma indossava la tipica divisa de Le Iene.

Evidentemente, quindi, ieri è riuscita a portare a casa il primo risultato importante, uno di quelli che, a detta sua, non si scorda mai.

Insomma, una bella soddisfazione per la figlia di Michelle Hunziker, che sta cercando in ogni maniera di affermare il suo lavoro e la sua persona al di là dei genitori “conosciuti”.

Ora resta solo da capire e da “scoprire” il nemico menzionato da Aurora (che, tranquilli, usa le virgolette quando ne parla) per capire di che cosa tratterà il suo servizio.

Il video con cui la famosa influencer ha deciso di festeggiare, ricorda i contenuti postati su TikTok (assolutamente non da disegnare: c’è gente che ci guadagna fino a 4 milioni di dollari l’anno!).

Un modo giovanile, fresco e divertente per festeggiare la propria “entrata” nel mondo degli adulti ed il primo traguardo importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Di che cosa si sarà occupata Aurora Ramazzotti nel suo servizio?

Per conoscere l’argomento e vedere la sua prima “chiusa“, non possiamo far altro che aspettare la prossima puntata de Le Iene.

Pronti a scoprire… la prima chiusa di Aurora Ramazzotti?