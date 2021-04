Il test di oggi ha come argomento una cosa molto importante: la vita. Scegli una scala e scopri quale fase stai vivendo in questo momento

Si dice spesso che la vita sia fatta di scale. Per questo motivo oggi abbiamo scelto questo test. Si chiama, appunto, test delle scale. Serve a comprendere quale periodo della nostra vita stiamo vivendo. È un test che può andar bene per tutti, giovani e anziani. Va fatto senza ansia, non ce n’è bisogno.

Devi semplicemente scegliere una delle tre scale che vedi in questa immagine. Prenditi tutto il tempo che vuoi, non è un quiz a premi. Una volta effettuata la scelta dovrai soltanto scorrere verso il basso e scoprire la soluzione. Ad ogni scala corrisponde un profilo abbinato. Quale ti attira di più?

Ovviamente questo test non ha alcun valore scientifico. Non vogliamo dimostrare nulla. È soltanto un modo per intrattenere i nostri lettori, facendoli divertire e distrarre un po’. Sei pronto? Adesso possiamo cominciare il test.

Le soluzioni del test: hai scelto la prima scala

Sei hai scelto la scala sulla sinistra, può essere che in questo momento tu stia vivendo un periodo di confusione. Hai la sensazione di non sapere quale strada scegliere. Hai più opzioni e ci sono persone che ti spingono in un senso o nella direzione opposta. Adesso è il momento di prendere una decisione importante, quella che potrebbe cambiare la tua vita.

In questo momento devi stringere i denti e mettere in ordine tutte le priorità che hai nella tua testa. In questo modo potrai scoprire qual è la strada da intraprendere. Hai bisogno di liberare la mente da tutto ciò che è inutile, poi potrai finalmente essere felice. E, soprattutto, sereno.

Hai scelto la seconda scala

Hai scelto la scala al centro dell’immagine? Evidentemente sei di fronte a un bivio. In inglese si direbbe che stai vivendo una situazione da ‘sliding doors’. In base a ciò che sceglierai, la tua vita potrebbe prendere una determinata direzione. Magari non si tratta nemmeno di scelte epocali, ma di tante piccole decisioni che potrebbero cambiare il corso della tua esistenza.

Le opzioni sono due e tu ne devi scegliere una. Come fare? Sicuramente non è semplice, ma possiamo provare a darti un consiglio. Valuta con estrema attenzione le due opzioni e prendi la decisione migliore per te e per i tuoi cari. Pensa anche a chi ti sta intorno, senza però provare ad accontentare tutti. Purtroppo non è possibile.

Hai scelto la terza scala

Se hai scelto la terza scala, quella sulla destra, stai vivendo un momento difficile della tua vita. Quando guardi i gradini della scala avverti una sensazione di infinito. Guardi i gradini aggiungersi e ti sembra che non finiscano mai. Sei scoraggiato e per questo vivi un periodo di forte pessimismo.

Uscire da questa situazione è molto faticoso perché hai la sensazione che sia impossibile. Non è così, inizia ad allontanare tutti gli elementi negativi della tua vita. Che siano persone o cattive abitudini, mettile alla porta! Segna su un foglio tutte le situazioni negative che ti succedono in un giorno, poi prova a correggerle una per una. Il traguardo è lontano, ma devi iniziare a correre, altrimenti non ne uscirai mai.

Il test è finito. E tu, quale scala hai scelto? Il profilo abbinato alla tua scelta rispecchia l’attuale momento della tua vita? Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ti proporremo altri test divertenti.