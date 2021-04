Il grande giornalista Maurizio Costanzo fa i complimenti alla conduttrice Adriana Volpe: “Dimostra di saper tenere testa alle colleghe”

L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata molto positiva per Adriana Volpe. Dopo la parentesi nel reality, la conduttrice si è rilanciata nel mondo della tv, e il pubblico l’ha apprezzata. E’ tornata alla conduzione con la trasmissione su TV8 “Ogni mattina”. Un palcoscenico adeguato per un ritorno sugli schermi, ma che riserva comunque un pubblico ristretto.

A quanto pare, gli ascolti del programma (soprattutto a causa della complicata localizzazione del canale 8) non sono andati benissimo, e il futuro della Volpe e di questa trasmissione sembra in bilico. Tuttavia, è improbabile che la simpatica Adriana finisca “fuori dal giro”. Il suo ritorno ha colpito in positivo anche Maurizio Costanzo.

Leggi anche – Giovanni Ciacci si sente male, Adriana Volpe lo salva: “Le sarò per sempre grato”

Adriana Volpe riceve i complimenti di Maurizio Costanzo: la sua risposta

- Advertisement -

Il grande giornalista, nelle sue consuete pagelle televisive sul settimanale “Nuovo“, le ha messo 7. Un voto importante, che Costanzo ha spiegato in questo modo: “Dimostra in pieno di saper tenere testa alle colleghe con un programma tutto suo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Lo stesso Costanzo ritiene che il passaggio a TV8 era sicuramente necessario per un ritorno in grande stile in tv. A questo punto, sembra essere quasi tutto pronto per un ritorno nei canali più importanti.

Intanto Adriana Volpe ha voluto pubblicamente ringraziare Maurizio Costanzo con un messaggio su Instagram: “Le sue parole mi hanno emozionata… un attestato di stima che mi gratifica tantissimo ed è un regalo molto prezioso”. Insomma, per la conduttrice sembra si stia avvicinando il momento di spiccare il volo…Che sia l’inizio di un futuro in Mediaset?