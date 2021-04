Ascolti tv dati Auditel 25 aprile 2021: La compagnia del cigno 2 (share 14.7%), Avanti un altro pure di sera (con lo share del 14.2%)

Archiviata un’altra domenica, l’ultima (almeno per il momento) che gli italiani hanno vissuto in zona rossa. Tutti, quindi, davanti al televisore. In particolare, la fascia pomeridiana è quella che viene maggiormente attenzionata dai dati Auditel del pomeriggio. In scena, infatti, va la grande sfida tra Mara Venier e Barbara d’Urso: le due “regine” della domenica. Tuttavia, la sfida tra le loro trasmissioni, Domenica In e Domenica Live, ha ormai sempre e solo un vincitore.

Anche questa volta vince Rai 1, che “straccia” la concorrenza di Canale 5 collezionando un altro ottimo risultato: sono 3.100.000 gli spettatori della prima parte, con un poderoso share del 18.60%. Nella seconda parte la popolare trasmissione mette davanti alla tv 2.7000.000 spettatori con uno share del 17.90%. Ancora una volta Domenica Live si ritrova molto arretrata: per la d’Urso appena 1.700.000 spettatori con uno share del 10.30% di share nella prima parte. Nella seconda un piccolo calo, con 1.500.000 persone davanti al televisore e uno share del 9.90%.

Leggi anche – Barbara d’Urso preoccupata lancia l’allarme a Domenica Live: “‘ sparito Alex Belli”

Mara Venier stravince ancora la gara degli ascolti Auditel

- Advertisement -

Numeri impietosi, che vedono Domenica In quasi raddoppiare la rivale. Ecco perché il contenitore di Canale 5 sembra perfino a rischio per la prossima stagione. Le preferenze del pubblico sono ormai consolidate, nonché chiare. Per quel che riguarda i programmi in prima serata vince, ma di un soffio, la Compagnia del Cigno su Rai 1. Per la seconda stagione della serie ambientata in un conservatorio, si sono registrati 3.390.000 spettatori, con uno share del 14.7%.

Un buon risultato, ma non eccezionale. Va considerata, comunque, la particolarità della fiction di Ivan Cotroneo, in certi aspetti piuttosto ricercata e che tocca argomenti non semplici. La concorrenza si arrende, ma davvero per pochi numeri: “Avanti un altro pure di sera” su Canale 5 fa 3.152.000 spettatori e uno share del 14.2%. Risultato di fatto alla pari con quello di Rai 1. Buon risultato anche per Fabio Fazio e il suo “Che Tempo che fa”, con 2.679.000 spettatori e uno share del 10.3%.