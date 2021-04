La bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso ha lanciato preoccupata l’annuncio della scomparsa. Coca è successo a Domenica Live.

Barbara d’Urso non è di certo nuova a questo tipo di eventi. La bella conduttrice partenopea infatti è stata spesso soggetta a cambi repentini di palinsesto o improvvise notizie che magari proprio erano inaspettate.

Il parterre degli ospiti in studio ha infatti avuto la stessa reazione della bella conduttrice partenopea anche se all’interno del salotto televisivo si sono scambiati opinioni fra di loro abbastanza poco scontate sulla faccenda e sul fashion photographer ed attore.

Ma cosa è davvero successo ad Alex Belli e perché si parla anche di Delia Duran? Come mai questa reazione e soprattutto quali sono i retroscena di coppia che riguardano proprio il bellissimo giovane uomo? Alcune indagini rendono più chiara la faccenda.

Barbara d’Urso annuncia: “E’ scomparso Alex Belli”. Retroscena su Delia Duran

- Advertisement -

In studio la bella conduttrice partenopea era proprio in attesa di lui, Alex Belli, per una delle ospitate tipiche dei salotti televisivi d’Ursiani. Barbara Carmelita d’Urso non è però riuscita a ricevere in studio l’attore di Centovetrine e visibilmente preoccupata ha comunicato la sua mancata ospitata.

L’attore era atteso in studio a seguito di tutta la questione degli “occhi di Akash Kumar” e della accesa discussione avvenuta a Domenica Live. Gli autori dello show della bella conduttrice partenopea hanno provato a contattarlo durante tutto il giorno ma non hanno mai ricevuto risposta.

“Alex Belli è sparito” ha dichiarato Barbara d’Urso preoccupata per quello che potrebbe essere accaduto all’attore e fotografo. Qualcuno in studio non è invece rimasto così preoccupato ed anzi ha anche ironizzato. La conduttrice ha però prontamente specificato che Alex Belli è sempre stato puntuale e preciso con gli appuntamenti con lei.

Che sia davvero successo qualcosa al giovane attore? Intanto, però, fa strano, così come raccontato nello stesso salotto, che non si hanno più notizie sui social da un bel po’ nemmeno di Delia Duran, la bella venezuelana compagna dell’attore. Il tutto insospettisce non poco. Cosa è successo ai due? Intanto il popolo del web è già insorto. Un utente ha segnalato su Twitter anche un video che lo ritraeva. Ma a quando risale?

alex belli che scappa dall’italia per non andare da bdu #domenicalive pic.twitter.com/Y334AtTdWv — marco (@nottatacce) April 25, 2021