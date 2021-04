Akash Kumar a Domenica Live ha deciso di fare il punto della situazione su tutto ciò che lo riguardava. Barbara d’Urso non si è lasciata scappare l’occasione.

Era inevitabile che prima o poi Akash Kumar fosse ricevuto in studio a Domenica Live dalla bellissima conduttrice partenopea che tanto in queste settimane aveva avuto modo di confrontarsi sul personaggio di lui.

In effetti in studio da Barbara d’Urso moltissimi personaggi noti avevano avuto modo di parlare del giovane modello dagli occhi di ghiaccio muovendo anche delle accuse di non poco conto, basti pensare ad esempio a quanto disse Giacomo Urtis sugli occhi del giovane.

Akash in studio c’è andato e di certo non le ha mandate a dire, ma tantomeno la bella conduttrice partenopea si è mai trattenuta dal dare una lezione a chi lo meritava. Vediamo cosa è successo.

Domenica Live, Akash Kumar e la lezione di Barbara d’Urso

Il pubblico di twitter è andato in subbuglio proprio per il modo in cui, anche se molto elegantemente, la bella conduttrice partenopea ha insegnato qualcosa ad Akash Kumar. Il giovane modello ha infatti avuto modo di replicare dettagliatamente alle accuse che gli erano state mosse anche per le foto che giravano online.

Per provare il fatto che non è mai andato in Marocco a rifarsi il colore degli occhi ha portato il suo passaporto e chiesto di controllarlo, così come ha poi chiesto di fare uno zoom sulle foto incriminate per dimostrare che erano ritoccate. Clicca qui per vedere le stories di Akash

Il tutto è proceduto come sempre nei salotti d’ursiani ma ad un certo punto Akash ha perso le staffe per alcune parole da parte di Alex Belli, presente in collegamento con lo show. “Gli ho dato un consiglio, se l’hai fatto dillo. Se l’operazione è stata fatta è comunque riuscita, tanto vale che lo confessi”. Questa la frase incriminata

Akash proprio non c’è stato ed ha risposto, in modo considerato da molti sopra le righe, così: “Intanto grande look sembri un tronista. Ma tu sei venuto qua hai detto ah, man, ma cioè, se Akash, fammi parlare” il dibattito tra i due a tratti incomprensibile rischia di arrivare all’epilogo con la minaccia di Akash: “allora vado via. Mi lasci parlare? Devi farmi parlare – e continua – Tu hai detto qua da Barbara ‘ma io ho detto di dirlo se l’ha fatto’. C’ho un’immagine non posso ridere su queste cose. Tu da quattro anni che mi scatti e fai zoom. Polemica finita, se son così bello non è colpa mia“

Leggi anche>>>Isola dei Famosi, Ilary Blasi ritrova Akash Kumar: la stories in diretta fa discutere

Il tutto ha spinto la bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso a intervenire e a dare una lezione di tv al giovane modello. Non che lui si sia trattenuto nemmeno con lei. “Anche tu sei parecchio criticata…”, ha sottolineato infatti Akash Kumar.

Subito pronta però la replica della conduttrice Barbara d’Urso che mettendo a segno un ulteriore punto nella sua lunga carriera da “asfaltatrice di frecciatine” ha risposto: “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”. Insomma, Barbara d’Urso non le manderà mai a dire, ed Akash oggi lo ha imparato.