Paola Barale e la ricerca dell’amore: ecco che cosa ha detto di Paola Quattrini ma, soprattutto, della sua storia con Raz Degan.

La famosissima showgirl ha parlato apertamente del suo rapporto speciale con l’attrice Paola Quattrini, in un’intervista a due che ha spiazzato i fan.

Ecco di che cosa si è parlato durante la trasmissione di Serena Bortone!

Paola Barale e Paola Quattrini: “Ci accomuna una vena di pazzia”

Parole che hanno fatto molto discutere, quelle che hanno visto protagoniste Paola Barale e Paola Quattrini. Le due attrici sono state intervistate da Serena Bortone nell’ambito della trasmissione Oggi è un altro giorno, andata in onda venerdì 16 Aprile.

A quanto sembra, infatti, tra le due si è stabilito un rapporto di amicizia davvero profondo ed intrigante, nonostante le differenze d’età. Eh sì, perché tra Paola Barale e Paola Quattrini ci sono almeno 24 anni di differenza: la Barale, infatti, ha 53 anni mentre la Quattrini 77. Questo, però, non ha fermato le due che, durante l’intervista, hanno parlato del loro rapporto, a quanto pare molto stretto.

Quando Serena Bortone ha affermato che l’amicizia è come l’amore, infatti, Paola Barale ha subito assentito. Parlando del rapporto con l’amica, seduta accanto a lei, ha commentato:”Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna!”.

Per Paola Barale, la Quattrini è una donna speciale, molto attiva ed energica con la quale c’è stato quasi un colpo di fulmine. Le due, a quanto pare, si trovano benissimo insieme e lo confermano le parole della Quattrini che ha replicato di aver sempre ammirato Paola Barale.

A quel punto, però, la Quattrini si è lasciata andare anche ad un’altra dichiarazione: “Mi è sempre piaciuta anche fisicamente. Tu, Serena, poco fa hai detto che l’amicizia è un po’ come l’amore. Secondo me l’amicizia è ancora più importante dell’amore, perché in amore a volte si è condizionati dall’attrazione sessuale“.

Il matrimonio con Gianni Sperti e la storia finita con Raz Degan: “Devo trovare un altro fuori di testa come lui”

Le parole pronunciate dalla famosa showgirl e da Paola Quattrini, quindi, hanno decisamente colpito i suoi fan visto le storie precedenti di Paola Barale. Prima della storia quindicennale con Raz Degan, Paola è stata sposata con Gianni Sperti.

Il matrimonio, celebrato nel 1998, è finito solo quattro anni dopo nel 2002.

A seguito della separazione erano circolati numerosi gossip riguardo Paola che, in un’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco aveva commentato:

“Io fluida sessualmente? Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”.

Dopo il matrimonio fallito, poi, Paola ha fatto coppia fissa con il modello Raz Degan.

La coppia era una di quelle veramente invidiate da tutti: belli, giramondo ed appassionati: insomma una vera e propria fiaba!

Quanto anche questo rapporto è terminato, dopo quindici anni d’amore, Paola aveva commentato a Verissimo, in una vecchia intervista, dicendo: “Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura. Non sono alla ricerca di un compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”

Insomma, a quanto sembra che essere “fuori di testa” sia uno dei requisiti fondamentali per piacere a Paola Barale. La showgirl, poi, negli anni ha anche affermato di non essere assolutamente a favore delle distinzioni ed etichette.

Insomma, che tutti questi indizi potrebbero portare, in un futuro, ad una storia d’amore… controcorrente?