“Avanti un altro.. pure di sera”, le anticipazione della seconda puntata in onda oggi in prime time su Canale 5

Dopo il clamoroso successo della prima puntata la scorsa settimana, torna il secondo appuntamento serale con la trasmissione “Avanti un altro” condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La prima puntata ha visto scontrarsi le squadre degli opinionisti e del Grande Fratello Vip. In finale sono arrivati Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck che purtroppo non hanno portato a casa il montepremi, nonostante l’azienda abbia comunque deciso di donare in beneficienza la cifra di 70 mila euro.

Avanti un altro pure di sera, le anticipazioni sulla seconda puntata

La puntata in onda questa sera di “Avanti un altro..pure di sera” vedrà contrapposte due differenti compagini: quella dei vizi e quella delle nuove frontiere. Il capitano della prima squadra sarà Stefania Orlando, quello della seconda sarà il duo di comici I Sansoni.

La formula del gioco è sempre la stessa: all’inizio i fantastici Paolo Bonolis e Luca Laurenti porranno delle domande con 4 opzioni di risposta, ad ogni risposta esatta la possibilità di scegliere il momento giusto per fermare la ‘ruota’ ed indicare il piticozzo.

Poi la sorte deciderà il premio.Successivamente i migliori in questa fase approderanno alla sfida finale in cui dovranno dare la risposta, ricordando sempre di dare quella sbagliata affinchè venga considerata giusta. Insomma, come al solito ci sarà da ridere.

Tra gli attesissimi ospiti di questa sera ci saranno Paola Barale e “il re delle televendite” Giorgio Mastrota. Non c’è dubbio che anche il secondo appuntamento col programma riserverà grosse sorprese.

“Avanti un altro”: gli ospiti delle prossime puntate ed il ‘minimondo‘

Quanto ai prossimi appuntamenti, fra i concorrenti dovrebbero esserci, tra gli altri: Bugo, Lillo e Greg, Chiara Francini, Anna Tatangelo, Paola Perego, Francesca Manzini, Totò Schillaci e anche Tommaso Zorzi.

Per quanto riguarda le prossime squadre contrapposte invece dovrebbero andare in onda le sfide: “Passato contro Super”, “A volte ritornano / Campioni di quiz”. Ma anche: “Mestieri / Fobie”, “Concorsi / Web”, “Cultura / Mistero” e “Sosia contro Virtù”.

A divertire il pubblico ci sarà sempre il solito cast facente parte del “Mini mondo” del programma. Ci saranno il bonus e la bonas, la bona sorte mora e bionda, lo iettatore, miss Claudia, la dottoressa, la regina del web. I telespettatori ormai si sono infatti abituati alla presenza quotidiana di questi personaggi esilaranti.