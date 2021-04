Tommaso Zorzi finisce di nuovo in tendenza, non si fa altro che parlare di lui, e questa volta ha svelato chi voleva vincesse il GF VIP.

Tommaso Zorzi è il nuovo volto della televisione e della digital era targata Mediaset. La sua vittoria al Grande Fratello Vip, lo show che nella scorsa edizione ha visto di nuovo al timone il conduttore e giornalista Alfonso Signorini, è stata il trampolino di lancio che tutti ci aspettavamo.

E così, infatti, dopo aver sconfitto al televoto il secondo classificato, Pierpaolo Pretelli, ed aver riscosso il premio come vincitore dell’edizione, lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo nelle vesti di opinionista dell’Isola dei Famosi assieme alla sua amica di lunga data Elettra Lamborghini con cui ha ricucito i rapporti da poco e la cantante Iva Zanicchi.

Non solo, Tommaso Zorzi ha anche iniziato la sua carriera da conduttore con il nuovo format “Punto Z” dove macina ascolti e tendenze social. Proprio durante lo show ha detto chi avrebbe preferito come vincitore.

Tommaso Zorzi svela chi avrebbe voluto come vincitore del GF VIP

Il bellissimo Influencer ha infatti detto durante il suo show che avrebbe voluto la vittoria di Stefania Orlando, sua amica sin dall’inizio del GF VIP, con cui mantiene un legame molto saldo e sicuramente duraturo, così come per Francesco Oppini.

Il rapporto che lega il trio sembra essere molto forte sia dal punto di vista professionale che di vita quotidiana. Di fatti però chi conosce a fondo l’amicizia fra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sa che era l’unico nome che il giovane influencer avrebbe potuto fare.

Della stessa opinione, naturalmente, anche il “terzo del trio”, o meglio l’amicizia speciale per eccellenza della passata edizione del GF VIP, Francesco Oppini. Il web a tal proposito non ha mancato di far sentire il proprio sostegno e Stefania Orlando è finita anche lei in tendenza.

F. “chi sarebbe stato il vincitore del Gf …oltre te naturalmente”

T. “Stefania Orlando”

F. “avrei dato la stessa risposta”

Golden trio confermato 😍#IlPuntoZ #tzvip pic.twitter.com/8jMJShRrEQ — LucyZorzando (@luciagifema) April 14, 2021

Dopo aver visto la puntata lo ribadisco.

Tommi sa perfettamente chi è Stefania Orlando e l’affetto che c’è. Sotto a nessuno. 💖 https://t.co/PHPI9nvHyE — Beba🐍🤍 (@bebamoon6) April 14, 2021

Stefania Orlando tutti i giorni in tendenza fa capire che è arrivata nel cuore di molti ❤

Complimenti Tommy per il tuo programma, vai sempre meglio ❤#IlPuntoZ #tzvip — Non me ne può fregare di meno 🐍 (@trashtoomuch) April 14, 2021

Guarderò il prossimo GFVIP solo se come opinionista ci sarà Stefania Orlando 🤣 #IlPuntoZ #tzvip #sovip — Non me ne può fregare di meno 🐍 (@trashtoomuch) April 14, 2021