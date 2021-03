Akash Kumar, le foto finte e le critiche ad Ilary Blasi. Tra polemiche e critiche il modello continua a far parlare di sé con le sue stories.

Sembra che la bufera non accenni a placarsi e no, non parliamo di nessun evento meteorologico al largo delle coste dell’Honduras.

Il “protagonista” della tormenta, infatti, è ancora Akash Kumar il modello che ha fatto decisamente parlare di sé grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Ecco che cosa è successo oggi.

Akash Kumar e le foto finte: la polemica esplode sui social

Da quando è approdato sull’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha decisamente fatto parlare di sé. Il modello, infatti, si è reso protagonista di più di una polemica, prima con Tommaso Zorzi (con allegati gli screenshot) e poi, addirittura, anche con Ilary Blasi.

Di certo, poi, non hanno aiutato le insinuazioni ed i vari commenti che sono stati fatti sui suoi occhi.

Akash, infatti, ha degli occhi azzurri che spiccano decisamente sulla sua carnagione e che sono uno dei suoi punti di forza.

Sui social (ed anche in TV), hanno iniziato a circolare dicerie riguardo, per l’appunto, questa sua caratteristica: c’è chi diceva che fossero modificati con Photoshop e chi pensava si fosse addirittura sottoposto ad un intervento chirurgico per cambiare il colore.

Per il modello, certamente, le pressioni devono essere state troppe: ecco, quindi, che Akash ha deciso di pubblicare una foto sui suoi social.

Nell’immagine si poteva vedere un bambino con occhi azzurri e, secondo quanto riportato direttamente da lui nelle sue stories, una donna che sarebbe stata la zia di Akash.

Nella didascalia, decisamente pungente, Akash aveva scritto:

“Prima di giudicare informatevi… invidia…”

Insomma, la foto del piccolo Akash sarebbe dovuta essere la prova che il modello non si è “rifatto” e che non ha neanche abusato di Photoshop.

Peccato, però, che il bambino in foto non sia assolutamente Akash ma il primo risultato che esce se, scrivendo su Google, cercate “Indian boy blue eye“.

Anche se il mistero riguardo il colore degli occhi di Akash ancora non è stato risolto, questo è uno scivolone che decisamente non passerà inosservato.

Akash ha subito cancellato il post ma Internet ha una memoria molto lunga!

Akash nelle stories di Instagram contro Ilary Blasi

Ma dopo le foto finte, Akash ha deciso anche di rilasciare alcune stories, direttamente dal suo profilo Instagram, che hanno continuato a far discutere. Come riporta GossipETV, infatti, l’ex naufrago si sarebbe espresso anche sulla conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi.

Secondo Akash, però, Ilary è conosciuta solo perché è la moglie di Francesco Totti (di cui ha una grande stima). Akash ha affermato di non provare rancore nei confronti di Ilary (che lo ha affrontato, dicendosi dispiaciuta di aver regalato a lui tanto spazio televisivo che ha tolto a qualcun altro). Nelle sue stories, a quanto pare, Akash avrebbe detto: “Non so nemmeno chi sia“.

Insomma, la tensione sembra essere davvero alle stelle: cosa succederà quando il modello arriverà in studio?