Che Giorgio Mastrota sia il “re della televendita” è innegabile: conoscevi, però, la sua vita sentimentale? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le sue pubblicità sono decisamente storiche oltre che andare avanti da moltissimo tempo (pensate che quelle più “antiche” ma ancora in attività sono del 1991 e del 1992).

Di chi parliamo? Ma di uno dei protagonisti della TV italiana che tra televendite ed autoironia si è decisamente conquistato un posto nel cuore dei suoi telespettatori.

Stasera sarà ospite al programma Avanti Un Altro!.

Scopriamo tutto sulla sua vita sentimentale (decisamente intrigante).

Giorgio Mastrota: chi è la (quasi) moglie Floribeth Gutierrez

La vita sentimentale di Giorgio Mastrota è stata decisamente piena di avvenimenti (e di gossip).

Il “re della televendita“, infatti, è al momento in attesa di potersi sposare con la sua compagna Floribeth Gutierrez.

Nella sua vita, però, non c’è stata solo Floribeth ma altre due unioni decisamente serie e sorprendenti.

Pensate, inoltre, che Mastrota partecipò anche in qualità di tronista ad Uomini e Donne, su invito di Maria De Filippi.

Come ha dichiarato in un’intervista, al tempo, il famoso presentatore televisivo era single e quindi accettò di buon grado di fare il tronista.

Al momento, però, Giorgio aspetta di sposarsi con l’attuale compagna Floribeth Gutierrez.

I due hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale dal comune di Bormio nel 2020: la pandemia, però, ha modificato i loro piani.

“Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso. Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto“.

I due si sono conosciuti grazie all’amore per la montagna. Floribeth Gutierrez, infatti, è una una sciatrice e alpinista professionista.

Fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali e pratica questi sport a livello agonistico.

Insieme a Giorgio, Floribeth è diventata madre di due bambini: Matilde e Leonardo.

I due sognavano un matrimonio “montanaro” ma per ora hanno deciso di aspettare.

Per Floribeth si tratterà del primo matrimonio mentre per Giorgio del secondo: ma con chi era sposato prima Giorgio Mastrota?

Il matrimonio con Natalia Estrada e la relazione con Carolina Barbosa

Prima di conoscere Floribeth, infatti, Giorgio Mastrota ha avuto una vita sentimentale decisamente movimentata!

A quanto pare il suo successo con le donne non è così sconvolgente: nel 1995 è stato incoronato “Uomo più bello d’Italia“.

Proprio agli anni ’90 risale la sua relazione con Natalia Estrada: i due sono stati sposati dal 1993 al 1998 ed hanno una figlia di nome Natalia Junior.

La coppia è “scoppiata” in maniera decisamente plateale. A quanto pare Natalia Estrada tradì Giorgio Mastrota e lui decise di rivelarlo in diretta al TG5.

Ma tra di loro, fortunatamente, i rapporti sono buoni anche perché la figlia li ha resi nonni!

Sulla loro relazione Giorgio ha dichiarato:

“È stato il più grande amore, che rimarrà per sempre. Abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al Bagno. Lei presentava l’edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia che è mia figlia Natalia Jr, e ci siamo lasciati. Ma è stato tutto bellissimo, lo rifarei“.

Dopo il matrimonio finito, quindi, Giorgio ha intrapreso una relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa.

I due hanno un figlio (Federico) e sono stati insieme qualche anno prima che la relazione naufragasse.

Insomma, il “re delle televendite” è anche un re di cuori!

Fortunatamente la grande famiglia allargata va molto d’accordo, come testimoniano post e video sulla pagina personale di Instagram di Giorgio Mastrota con protagonista… principalmente il suo pollice.

Padre di quattro figli, nonno di due e prossimo a sposarsi: quanti altri assi ha nella manica Giorgio Mastrota?