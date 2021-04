Brando Giorgi, l’ex leader auto isolatosi all’Isola dei Famosi, dopo aver abbandonato per cause di forza maggiore fa il suo ritorno sulle scene.

Alzi la mano chi non considera Brando Giorgi uno dei personaggi più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi con alla conduzione la bella conduttrice romana Ilary Blasi e che vanta la presenza di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Ed è così. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Brando Giorgi si auto isolasse ad un certo punto per fare un percorso sull’Isola da solo e senza nessuno degli altri naufraghi, né tantomeno che fosse oggetto di critiche da parte degli stessi.

Purtroppo però non ha potuto continuare il suo percorso in quanto è stato fermato da qualcosa di superiore che lo ha spinto a dover abbandonare l’Isola dei Famosi. Il suo problema all’occhio infatti era diventato troppo importante per poter continuare sulle spiagge più chiacchierate d’Italia.

Brando Giorgi pronto a difendersi dalle parole dei naufraghi dell’Isola dei Famosi

Con lui c’eravamo lasciati proprio a questo punto, con l’annuncio ufficiale del suo abbandono a causa degli accertamenti e di una probabile operazione che avrebbe dovuto fare. Non prima però di avere una accesa discussione con i naufraghi dell’Isola in cui, fra le altre cose, era intervenuta anche sua figlia dallo studio per difendere il proprio papà iniziando una accesa discussione con lo youtuber Awed.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Brando Giorgi aveva poi fatto sapere che sarebbe stato soggetto ad una operazione molto importante e che lo avrebbe messo per un po’ probabilmente fuori dalle scene. Per fortuna ha fatto sapere che sta bene e che è andato tutto a gonfie vele.

Sui social ha infatti fatto sapere che dovrà stare a riposo per un po’ e che andrà tutto a gonfie vele, scusandosi per il suo mostrarsi ora con gli occhiali da sole. Naturalmente questo è dovuto al dover garantire una certa protezione dai raggi solari.

Non solo, il guerriero e leader solitario dell’Isola dei Famosi ha fatto sapere che “spera quanto prima di tornare in forze e potersi recare in studio per difendersi un po‘” dalle cose che sono state dette dai suoi ex compagni naufraghi.

Tutti in attesa di scoprire cosa succederà con il ritorno in studio dell’ex naufrago che si pensa non le manderà proprio a dire a coloro che sono rimasti sull’Isola. Che sia questo solo l’inizio di un battibecco fra il team Brando, dallo studio, e quello dei naufraghi?