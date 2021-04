Ospite a Da noi a ruota libera, il conduttore di La vita in diretta Alberto Matano si è lasciato trasportare alle sue emozioni.

Un fascino tutto suo e che ha conquistato il pubblico social, così come possiamo vedere, ed anche quello del piccolo schermo dei programmi targati rai. Il bel conduttore di La vita in diretta è stato oggi 18 aprile ospite del programma di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera.

Il programma ha molte volte “rischiato” di portare il conduttore alle lacrime viste le emozioni che gli ha fatto vivere la Fialdini. Nonostante infatti una piccolissima gaffe in cui in una grafica il nome del conduttore era stato storpiato in “Roberto” si può dire che l’intervista ha commosso tutti.

E’ stata una occasione unica per rivedere il conduttore nelle sue vesti più umane e circondato dagli affetti della sua vita quotidiana.

Alberto Matano a ruota libera: “Per me loro sono una famiglia”

A far arrivare quasi alle lacrime il conduttore de la Vita in diretta sono stati i videomessaggi della sorella e dei nipotini che sono per lui una parte fondamentale della sua vita quotidiana.

Spesse volte infatti si è visto l’amore che il conduttore prova per loro. Il conduttore infatti si è sottoposto ad un gioco del programma chiamato la Griglia. Esso consiste nel porsi davanti ad una serie di numeri e scegliere uno di essi. Ognuno corrisponde ad un video che il concorrente dovrà guardare.

Non solo, grazie ad esso la Fialdini lo ha infatti messo davanti alle proprie emozioni quando gli ha mostrato il video dei suoi saluti personali che fece nel 2019 ai telespettatori del TG1 quando dovette lasciare la conduzione per approdare a La Vita in diretta.

Quando Alberto Matano, che in quanto a commozione di certo non ne è nuovo, era ormai pronto alle lacrime ha dichiarato: “Mi è arrivato il messaggio che per me la porta sarebbe stata sempre aperta, però, mi emoziono ancora adesso perché è stato un momento di ruota“. Per poi concludere con: “Per me loro sono una famiglia”.

Sulle successive note di Shallow, cantante da i due conduttori, possiamo dire che si è ripercorsa tutta la strada che Alberto Matano ha dovuto fare sin dagli esordi per poi arrivare alla conduzione di La Vita in diretta. Era difficile non commuoversi con emozioni del genere.