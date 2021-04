Detesti alzarti per arrivare dal divano alla cucina? Bene, potresti essere uno dei segni più pigri dell’oroscopo. Scopriamolo insieme!

Lo sport ti piace ma solo quando passa in televisione e magari non tutti i giorni?

Hai sempre intenzione di darti ad una carriera atletica ed a uno stile di vita più sano ma le tue scarpe da ginnastica giacciono impolverate nella scarpiera?

Non preoccuparti, non sei l’unico! Scopriamo insieme quali sono i segni più “sfaticati” dello zodiaco, che non hanno nessuna velleità sportiva e che sono dei veri campioni di sonnellini.

Pronto a vedere come ti sei posizionato… in questa classifica!

I segni più pigri dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Mentre tutti (beh, non proprio tutti, forse i segni più dipendenti dal cellulare) postano sui loro profili social foto e video dei loro allentamenti, tu riesci a malapena a guardare un’intera partita di calcio senza stancarti.

Certo, ogni segno zodiacale tifa per una squadra ben definita, secondo questa classifica, ma il problema per te non si pone.

Detesti qualsiasi tipo di sport e di attività, anche quella fatta dagli altri!

L’oroscopo non può essere di certo considerato una scienza esatta ma è indubbio che le nostre classifiche, fino ad ora, sono riuscite a colpire veramente nel segno.

Abbiamo scoperto i segni puntuali e quelli che amano la moda oltre che ai segni che si svegliano per primi al mattino.

Adesso è ora di fare la classifica dei segni più pigri di tutti: questa volta vincerai la medaglia d’oro?

Toro: quinto posto

Ad aprire la classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro: questo è un segno di veri e propri pigroni!

Il Toro, infatti, è uno dei segni più pigri dello zodiaco… dal punto di vista fisico!

Questo segno ha una mente attiva e molto creativa, che gli permette di realizzare grandi cose.

Sotto il profilo sociale, però, il Toro è famoso per apprezzare… una bella serata in casa, piuttosto che una festa piena di amici!

Acquario: quarto posto

Nella nostra classifica dei segni più pigri troviamo anche i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo segno, infatti, valuta moltissimo la sua interiorità e coglie ogni occasione per potersi riposare.

L’Acquario, infatti, è uno dei segni più altruisti dello zodiaco e passa molto tempo a preoccuparsi per gli altri.

Per loro, il riposo, è fondamentale!

Bilancia: terzo posto

Sognatore e romantico, anche il nato sotto il segno della Bilancia è uno di quelli più pigri di tutto l’oroscopo!

Questo segno, infatti, fatica decisamente ad uscire dal suo mondo di fantasia per scontrarsi con quello “reale“.

Certo, la Bilancia c’è sempre quando si tratta di confortare un amico o di fare festa ma gli impegni lavorativi e le commissioni non fanno proprio per loro.

Leone: secondo posto

Se il Leone è il re della giungla anche nella vita reale è per un solo motivo: si tratta di uno degli animali più pigri sulla faccia della terra!

Essere il re, infatti, vuol dire saper dosare le forze e decidere in quale occasione usarle.

Per questo motivo, i nati sotto il segno del Leone sono al secondo posto della nostra classifica.

Questo segno, infatti, è capace di rimanere sotto le coperte per giorni e giorni, senza uscire di casa o facendo il minimo indispensabile: guai a farlo arrabbiare, però!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più pigri

Evviva, la medaglia d’oro ed il posto più alto sul podio appartengono a te caro Cancro!

Certo, si tratta di aver vinto il titolo di segno più pigro di tutto lo zodiaco ma poco importa: sarà, con ogni probabilità, l’unico riconoscimento atletico della tua vita!

Il Cancro è, infatti, il segno che si guadagna la noema di più pigro dello zodiaco ed a ragione ben veduta!

Questo segno adora dormicchiare, stare al caldo sotto le coperte e si alzerebbe solo per mangiare (sempre se proprio deve).

Se avete bisogno di rilassarvi, meglio imparare dal Cancro: è il vero numero uno della pigrizia!