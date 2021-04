Quali sono i segni più altruisti dello zodiaco? Scopriamo insieme la classifica delle prime cinque posizioni dei segni più generosi.

Hai un amico che non si fa scrupoli a prestarti il cappotto quando fa freddo oppure a darti il suo ombrello sotto la pioggia?

Sei una persona che ha sempre una penna in più ed ha sempre voglia di aiutare gli altri?

Bene, potresti essere (o conoscere) uno dei segni più generosi di tutto lo zodiaco.

Scopriamo insieme la classifica delle prime cinque posizioni in modo da riconoscere quali sono i segni che aiuterebbero tutti!

I segni più altruisti dello zodiaco: ecco la classifica

Hai sempre una “mano” in più da prestare agli altri nel momento del bisogno?

Bene, allora potresti essere uno dei segni più buoni ed altruisti di tutto lo zodiaco!

Gli altruisti, spesso, si riconoscono perché sono persone che mettono il bene di tutti gli altri al primo posto.

Questo, generalmente, è un pregio ed un tratto decisamente meraviglioso nel carattere di qualcuno.

A volte, però, gli altruisti finiscono per farsi sopraffare dalle richieste altrui e se non riescono a mettere dei paletti e dei limiti.

Scopriamo, quindi, quali sono i segni più altruisti di tutto lo zodiaco!

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica ci sono tutti coloro che sono nati sotto il segno del Leone.

Questo segno, spesso, viene scambiato per uno di quelli più aggressivi e cattivi di tutto lo zodiaco.

In realtà il Leone è uno dei segni più altruisti di tutto lo zodiaco! Sono loro, spesso, a fornire una soluzione del tutto pratica ai vostri problemi e fanno di tutto per darvi una mano al momento giusto.

Insomma, sotto la loro dura “scorza” c’è un animo veramente gentile!

Sagittario: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Questo segno è famoso per essere uno dei segni più buoni ed “infantili” di tutto lo zodiaco: proprio per questo, quindi, hanno veramente un cuore enorme!

Il Sagittario, infatti, è uno di quei segni che è sempre disponibile per dare una mano a parenti ed amici tanto che spesso viene… sfruttato!

Per fortuna, però, il Sagittario è circondato da amici che gli vogliono davvero bene e che non si approfittano (troppo) di lui.

Pesci: terzo posto

I Pesci si guadagnano un posto piuttosto alto nella classifica dei segni più altruisti dello zodiaco; il motivo è che sono davvero “pronti” a darsi da fare per gli altri!

Anche se sembrano persi nel loro mondo di fantasie, i nati sotto il segno dei Pesci sono sempre pronti ad aiutare gli altri.

Spesso, però, questo modo di fare li espone al rischio di essere “sfruttati” dagli altri e rendersene contro solo troppo tardi.

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni altruisti troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che spesso e volentieri si “spende” per gli altri!

Tutta la confusione che li circonda (che sia costruita o naturale) spesso rende i loro rapporti decisamente aleatori e difficili.

C’è da dire, però, che un nato sotto il segno dei Gemelli farà di tutto per darvi una mano se ne avete davvero bisogno!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più altruisti

Anche se sembra davvero stranissimo, sono proprio i nati sotto il segno della Vergine a meritare la palma di segni più altruisti di tutto lo zodiaco!

Questo segno, infatti, spesso sembra distaccato da tutti (e può anche esserlo) ed è considerato generalmente freddo e scostante.

La verità è che sebbene la Vergine abbia degli standard molto alti per quanto riguarda i suoi rapporti e sé stesso non negherebbe comunque il suo aiuto a nessuno!

Riescono ad entrare in sintonia con le persone che amano e non si fanno problemi a darsi da fare per aiutarle.

Insomma, sono loro i veri altruisti dello zodiaco: fidatevi di loro!