Il giovane Andrea Zelletta, in arte “croccantino”, così come definito da Stefania Orlando, ha raccontato qualcosa che lascia tutti senza parole.

Lo abbiamo conosciuto al Gf Vip grazie alla sua partecipazione non poco discussa. In effetti in un primo periodo della trasmissione il giovane non aveva mostrato nulla se non la sua singola presenza fisica nella casa.

A tal proposito era stato definito in primis un “comodino” da parte di Franceska Pepe e del popolo del web. Poi invece “croccantino” da parte della bellissima Stefania Orlando che assieme a Tommaso Zorzi, vincitore indiscusso dell’edizione, ha poi instaurato con lui un forte legame d’amicizia. Questi due si aggiungono al forte legame che Andrea ha sviluppato con gli altri della casa.

Dopo il GF VIP, Andrea è tornato a casa dalla sua amata Natalia Paragoni. La zona dove i due abitano a quanto pare non è però così sicura. Vediamo cosa è successo.

Andrea Zelletta: duro sfogo dopo il tentativo di rapina e di aggressione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

Andrea Zelletta nelle sue stories di Instagram ha raccontato il trauma che ha vissuto in questi giorni. “Mi è successo in questi giorni – dice il giovane ex concorrente del GF VIP – Una settimana fa scendo di casa dovevo ritirare un pacco. Si avvicinano tre uomini e cercano di rubarmi il borsello sul cruscotto”. Che poi aggiunge: “Ho avuto la prontezza di mettere la sicura e se ne sono scappati“. Attimi di terrore che di certo non verranno dimenticati subito e che destano non poche preoccupazioni. Purtroppo però non è finita qui.

Il giovane non ha dovuto subire solamente questo. Infatti il suo racconto continua. “Ieri sera dovevo portare Gigi giù e vedo un uomo che barcollava. Mentre entro dentro il portone lui si avvicina e dà calci e pugni”. Andrea Zelletta purtroppo sta vivendo un periodo che non si augurerebbe a nessuno.

A tal proposito il giovane ha poi concluso dicendo: “Tutto questo per dire che noi abitiamo in stazione centrale e la zona non è affatto raccomandabile. Per questo avevo la preoccupazione per Natalia quando ero fuori. Perché qua è sempre peggio”. Andrea mostra quindi tutta la preoccupazione del caso viste le insicurezze della sua zona.

Il giovane ex concorrente del GF VIP ha per ora concluso il suo racconto, ma probabilmente ci saranno degli sviluppi sulla faccenda.